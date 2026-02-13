В Тольятти 56-летний мужчина отдал мошенникам более 1 млн рублей

В Тольятти жертвой телефонных аферистов стал мужчина 1970 года рождения. Ему позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов и сообщил, будто его сбережения пытаются похитить, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы "обезопасить" средства, звонивший убедил тольяттинца срочно перевести все накопления на некий "резервный счет".

Испугавшись за деньги, мужчина выполнил указания и лишился более 1 миллиона рублей. Позже он связался с банком, куда, как ему объяснили, ушли переводы, но там о поступлении средств ничего не знали и подтвердили: это была мошенническая схема.

После этого потерпевший сразу же обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.