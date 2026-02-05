Экс-замначальника ГУ МЧС по Самарской области признал вину в новом преступлении

Бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Самарской области - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Владислав Садовский признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями.

"По версии следствия, в период с 2019 по 2024 год обвиняемый, являясь председателем комиссии нормативно-технического совета ГУ МЧС России по Самарской области, вопреки установленному законодательством порядку и без фактического проведения научно-технического совета единолично утверждал специальные технические условия в отношении 82 объектов недвижимости, строящихся на территории региона. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину", - сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в мае 2025 г. Садовский уже выслушал приговор по другим эпизодам. Его признали виновным виновным в злоупотреблении полномочиями и подлоге, приговорив к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Впоследствии стало известно о новых эпизодах его деятельности, подпавших под уголовную ответственность.