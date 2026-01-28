16+
Следком предъявил обвинение экс-главе Федерации бокса Самарской области Андрею Королеву Полиция Тольятти задержала мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу Житель Борского района попался на схему мошенников "Ваш родственник попал в ДТП" и лишился 100 тысяч В Самаре арестовали директора овощебазы №3 Самарский пенсионер продал машину, но деньги у него выманили мошенники

Преступления Происшествия

Следком предъявил обвинение экс-главе Федерации бокса Самарской области Андрею Королеву

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудники СУ СКР по Тамбовской области предъявили обвинение двум жителям Самарской области в убийстве, совершенном в 2000 г. в Тамбове (п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СК РФ

"По данным следствия, 54-летний обвиняемый, являясь на момент совершения преступления лидером ОПГ в Самарской области, дал указание группе лиц за денежное вознаграждение совершить убийство начальника Тамбовского РОВД, ранее возглавлявшего подразделение по борьбе с организованной преступностью. В декабре 1999 года исполнители преступления в количестве не менее четырех человек, прибыв в Тамбов, на протяжении нескольких месяцев проживали на конспирированных квартирах и вели наблюдение за потерпевшим, а также приискивали средства связи, транспорт и оружие", — рассказали в Следственном комитете РФ.

13 апреля 2000 г. начальник Тамбовского РОВД Валерий Джураев выходил из здания областной больницы на ул. Московской. Тогда в него и начали стрелять. Джураев был серьезно ранен, а злоумышленники скрылись. Из-за ранений вскоре правоохранитель скончался. Тогда раскрыть преступление не удалось и уголовное дело приостанавливали.

"В результате планомерной и кропотливой работы следователей и криминалистов регионального следственного управления, сотрудников Главного управления криминалистики СК России и ГУУР МВД России была установлена причастность к его совершению лидеров и участников действовавших в тот период организованных преступных групп. Двум из них предъявлено обвинение в причастности к совершению заказного убийства и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас следователи работают над изобличением других участников преступления. По информации Волга Ньюс, один из задержанных — бывший президент федерации бокса Самарской области Андрей Королев. Его уже арестовали. В неофициальных версиях звучит, что в 90-е Королев мог создать неформальную группу "Королевские". 
 

