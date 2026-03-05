Жительница Самары у себя дома организовала наркопритон

В Самаре будут судить местную жительницу, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков, склонении знакомого к их употреблению и содержанию притона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее в полицию поступила информация, что безработная, ранее не судимая 39-летняя жительница Промышленного района причастна к продаже наркотиков. Женщину задержали. При ней нашли сверток с порошком, который оказался "наркотиком синтетического происхождения в значительном размере".

Кроме того, выяснилось, что женщина склоняла знакомого к потреблению наркотического средства и неоднократно предоставляла свою квартиру на ул. Воронежской наркозависимым для употребления.

В подозреваемой возбудили несколько уголовных дел по статьям "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере", "Склонение к потреблению наркотических средств", "Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств". В ближайшее время ее ожидает суд.