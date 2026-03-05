Спортивным директором ФК "Акрон" стал Алексей Буртовой

Алексей Буртовой назначен спортивным директором "Акрона", сообщает пресс-служба клуба.
Долгое время Буртовой возглавлял селекционный отдел одной из ведущих скаутинговых и аналитических платформ InStat, "Уфы", болгарского "Ботева", а с сентября 2022 г. отвечал за скаутинговое направление в ФК "Акрон". В период его работы в качестве шеф-скаута команда доходила до финала Пути регионов FONBET Кубка России в сезоне 2022/23, стала претендентом на выход в премьер-лигу, оформила повышение в классе и уверенно закрепилась в элите российского футбола после тотального обновления игрового состава летом 2024 года.
"Алексей Буртовой уже почти четыре года работает в "Акроне" и отлично знает возможности всех футболистов нашей структуры. Перед зимним трансферным окном мы расширили его полномочия: за период подготовки к рестарту сезона он полностью интегрировался в команду. Мы остались довольны проведённой им работой по стабилизации текущего игрового состава. Алексей уже приступил к планированию летней трансферной кампании. В ведении Буртового будет и молодёжное направление — выстраивание результативной коммуникации главной команды со штабом "Акрон-Академии Коноплёва". Уверены, что Алексей поможет в развитии всей нашей вертикали", — прокомментировал назначение генеральный директор ФК "Акрон" Константин Клюшев.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.