Футбол Спорт

Спортивным директором ФК "Акрон" стал Алексей Буртовой

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Алексей Буртовой назначен спортивным директором "Акрона", сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК Акрон

Долгое время Буртовой возглавлял селекционный отдел одной из ведущих скаутинговых и аналитических платформ InStat, "Уфы", болгарского "Ботева", а с сентября 2022 г. отвечал за скаутинговое направление в ФК "Акрон". В период его работы в качестве шеф-скаута команда доходила до финала Пути регионов FONBET Кубка России в сезоне 2022/23, стала претендентом на выход в премьер-лигу, оформила повышение в классе и уверенно закрепилась в элите российского футбола после тотального обновления игрового состава летом 2024 года.

"Алексей Буртовой уже почти четыре года работает в "Акроне" и отлично знает возможности всех футболистов нашей структуры. Перед зимним трансферным окном мы расширили его полномочия: за период подготовки к рестарту сезона он полностью интегрировался в команду. Мы остались довольны проведённой им работой по стабилизации текущего игрового состава. Алексей уже приступил к планированию летней трансферной кампании. В ведении Буртового будет и молодёжное направление — выстраивание результативной коммуникации главной команды со штабом "Акрон-Академии Коноплёва". Уверены, что Алексей поможет в развитии всей нашей вертикали", — прокомментировал назначение генеральный директор ФК "Акрон" Константин Клюшев.

