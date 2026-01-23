"Крылья Советов" намерены погасить долг перед "РТ-Капитал" до 3 февраля

"Крылья Советов" планируют закрыть долги перед "РТ-Капитал" до 3 февраля, заявил председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев.

Ранее появилась информация, что РФС наложил на "Крылья" трансферный бан.

"Мы прогнозировали, что это может произойти после того, как компания "РТ-Капитал" заявила о намерении признать "Крылья" банкротом. РФС работает согласно существующим регламентам. В свою очередь, мы планируем закрыть существующие долговые обязательства перед "РТ-Капитал" до 3 февраля. Напомню, что трансферное окно у нас будет открыто до 19 февраля, поэтому успеем всех заявить и необходимым составом начать вторую часть чемпионата", — сказал Яковлев sport-express.ru.

Напомним, накануне ООО "РТ-Капитал", являющееся структурой Ростеха, уведомило ФК "Крылья Советов" о намерении признать клуб банкротом. Ранее суд обязал клуб выплатить компании 923 млн руб. долга по кредиту 2011 г. от Новикомбанка. Недавно "РТ-Капитал" подал новый иск - на 146 млн рублей. "Крылья" уже погасили 535 млн руб. из долга.



