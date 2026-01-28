"Акрон" завершил первый сбор победой над "Динамо" из Самарканда

В среду, 28 января, в Абу-Даби в рамках "Fonbet зимние сборы" подопечные Заура Тедеева минимально победили самаркандское "Динамо" — 1:0.

На эту игру Заур Тедеев выставил полуосновной состав с Гудиевым, Эсковалем, Пестряковым и Дзюбой.

На 16 минуте Болдырев навесил с левого фланга и Пестряков головой отправил мяч в сетку ворот— 1:0. Гол Дмитрия стал единственным в матче.

В первом сборе тольяттинцы сыграли три матча, где одержали две победы (над "Родиной-2" и самаркандским "Динамо") и потерпели одно поражение (от ЦСКА).