"Акрон" завершил первый сбор победой над "Динамо" из Самарканда

В среду, 28 января, в Абу-Даби в рамках "Fonbet зимние сборы" подопечные Заура Тедеева минимально победили самаркандское "Динамо" — 1:0.
На эту игру Заур Тедеев выставил полуосновной состав с Гудиевым, Эсковалем, Пестряковым и Дзюбой.
На 16 минуте Болдырев навесил с левого фланга и Пестряков головой отправил мяч в сетку ворот— 1:0. Гол Дмитрия стал единственным в матче.
В первом сборе тольяттинцы сыграли три матча, где одержали две победы (над "Родиной-2" и самаркандским "Динамо") и потерпели одно поражение (от ЦСКА).
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.