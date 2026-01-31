Джеффри Чинеду переходит в "Крылья Советов"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав "Крыльев Советов". Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 г., сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"