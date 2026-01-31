16+
Футбол Спорт

Джеффри Чинеду переходит в "Крылья Советов"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав "Крыльев Советов". Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 г., сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Последние полтора сезона Чинеду провел в казахстанской "Астане", где сыграл 54 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи. В 2024 году он помог команде завоевать Кубок Лиги Казахстана.

Ранее форвард выступал в чемпионатах Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, ОАЭ и Кипра.

