Джеффри Чинеду переходит в "Крылья Советов"

Нигерийский нападающий Джеффри Чинеду пополнил состав "Крыльев Советов". Соглашение с футболистом рассчитано до конца 2027 г., сообщает пресс-служба клуба.
Последние полтора сезона Чинеду провел в казахстанской "Астане", где сыграл 54 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи. В 2024 году он помог команде завоевать Кубок Лиги Казахстана.
Ранее форвард выступал в чемпионатах Китая, Сербии, Финляндии, Эстонии, Украины, Румынии, Северной Македонии, Албании, Чехии, ОАЭ и Кипра.
