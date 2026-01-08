Максим Болдырев продлил контракт с "Акроном"

21-летний полузащитник Максим Болдырев продлил действие трудового договора с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба клуба.

Футболист присоединился к "Акрону" в феврале 2024 года. За два года молодой игрок принял участие в 24 матчах в составе тольяттинцев, забив гол и отдав две голевые передачи, также Максим получал практику во второй команде, где отличился шесть раз в 12-ти встречах. В текущем розыгрыше МИР РПЛ на его счету 13 сыгранных поединков и дебютные голевые действия на уровне элитного дивизиона.

"Болдырев — один из немногих футболистов нашей команды, который вместе с "Акроном" выходил в премьер-лигу. В текущем сезоне Максим завоевал место в стартовом составе, был вознагражден доверием от тренерского штаба за свою работу. Клуб рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе и видит потенциал для его дальнейшего развития", — отметил шеф-скаут "Акрона" Алексей Буртовой.