Максим Болдырев продлил контракт с "Акроном"

21-летний полузащитник Максим Болдырев продлил действие трудового договора с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба клуба.
Футболист присоединился к "Акрону" в феврале 2024 года. За два года молодой игрок принял участие в 24 матчах в составе тольяттинцев, забив гол и отдав две голевые передачи, также Максим получал практику во второй команде, где отличился шесть раз в 12-ти встречах. В текущем розыгрыше МИР РПЛ на его счету 13 сыгранных поединков и дебютные голевые действия на уровне элитного дивизиона.
"Болдырев — один из немногих футболистов нашей команды, который вместе с "Акроном" выходил в премьер-лигу. В текущем сезоне Максим завоевал место в стартовом составе, был вознагражден доверием от тренерского штаба за свою работу. Клуб рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе и видит потенциал для его дальнейшего развития", — отметил шеф-скаут "Акрона" Алексей Буртовой.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.