"Крылья Советов" хотят арендовать полузащитника "Локомотива" Данилу Годяева ФК "Акрон" предложил 1,1 млн евро за трансфер вингера из чемпионата Аргентины Максим Болдырев продлил контракт с "Акроном" Адольфо Гайч может покинуть "Крылья Советов" из-за досрочного расторжения контракта с ЦСКА "Крылья Советов" погасили 535 млн руб. долга "РТ-Капиталу"

Футбол Спорт

Максим Болдырев продлил контракт с "Акроном"

ТОЛЬЯТТИ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
21-летний полузащитник Максим Болдырев продлил действие трудового договора с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба клуба.

Футболист присоединился к "Акрону" в феврале 2024 года. За два года молодой игрок принял участие в 24 матчах в составе тольяттинцев, забив гол и отдав две голевые передачи, также Максим получал практику во второй команде, где отличился шесть раз в 12-ти встречах. В текущем розыгрыше МИР РПЛ на его счету 13 сыгранных поединков и дебютные голевые действия на уровне элитного дивизиона.

"Болдырев — один из немногих футболистов нашей команды, который вместе с "Акроном" выходил в премьер-лигу. В текущем сезоне Максим завоевал место в стартовом составе, был вознагражден доверием от тренерского штаба за свою работу. Клуб рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе и видит потенциал для его дальнейшего развития", — отметил шеф-скаут "Акрона" Алексей Буртовой. 

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

