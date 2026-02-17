"Крылья Советов" переиграли "Челябинск" — 3:2

Во вторник, 17 февраля, в Белеке в рамках "FONBET Зимние Сборы" подопечные Магомеда Адиева выиграли у "Челябинска" — 3:2.

За день до игры было объявлено, что поединок с ташкентским "Локомотивом" не состоится. Самарцы договорились сыграть с клубом из ФНЛ 120 минут (45+45+30 минут).

Уральцы вышли вперед на 21 минуте, после длинного заброса на Комиссарова, Тимофей подловил на ошибке Песьякова и перебросил вратаря самарцев — 0:1. На 34 минуте Рассказов сместился с правого фланга, убрал мяч под удар и с рикошетом от штанги сравнял счет — 1:1. Под занавес первого тайма Костанца приблизился к штрафной и ударом в нижний угол вывел волжан вперёд — 2:1. Второй тайм закончился со счетом 2:1 в пользу "Крыльев". В последнем игровом отрезке команды обменялись забитыми пенальти, отличились Рахманович и Ндиайе — 3:2.

Следующий контрольный матч самарцы проведут 22 февраля против калининградской "Балтики".