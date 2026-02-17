16+
"Крылья Советов" переиграли "Челябинск" — 3:2 "Балтика" интересуется защитником "Крыльев Советов" Николаем Рассказовым "Крылья Советов" и "Локомотив" планируют обменяться игроками "Крылья Советов" арендуют аргентинского защитника Гонсало Рекену Дмитрий Иванисеня арендован "Уралом"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" переиграли "Челябинск" — 3:2

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 17 февраля, в Белеке в рамках "FONBET Зимние Сборы" подопечные Магомеда Адиева выиграли у "Челябинска" — 3:2.

За день до игры было объявлено, что поединок с ташкентским "Локомотивом" не состоится. Самарцы договорились сыграть с клубом из ФНЛ 120 минут (45+45+30 минут).

Уральцы вышли вперед на 21 минуте, после длинного заброса на Комиссарова, Тимофей подловил на ошибке Песьякова и перебросил вратаря самарцев — 0:1. На 34 минуте Рассказов сместился с правого фланга, убрал мяч под удар и с рикошетом от штанги сравнял счет — 1:1. Под занавес первого тайма Костанца приблизился к штрафной и ударом в нижний угол вывел волжан вперёд — 2:1. Второй тайм закончился со счетом 2:1 в пользу "Крыльев". В последнем игровом отрезке команды обменялись забитыми пенальти, отличились Рахманович и Ндиайе — 3:2.

Следующий контрольный матч самарцы проведут 22 февраля против калининградской "Балтики".

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

