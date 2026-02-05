"Акрон" переиграл United Sport - 7:0

В четверг, 5 февраля, в Абу-Даби в рамках "FONBET Зимние Сборы" тольяттинский "Акрон" победил местный FC "United Sport" - 7:0.
У красно-черных забитыми мячами отличились Артем Дзюба, Максим Кузьмин, Максим Болдырев, Дмитрий Пестряков, Солтмурад Бакаев, Семен Зеленов и Арсений Дмитриев.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.