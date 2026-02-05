С 6 февраля изменится расписание на переправе через Волгу

С пятницы, 6 февраля, в Самаре изменится расписание движения на переправе в с. Рождествено и Проран. Об этом сообщает СРПП.
Перевозить пассажиров будут по графику:
- из Самары первый рейс в 6:30, последний рейс в 18:45;
- из Рождествено первый рейс в 6:45, последний рейс в 19:00;
- заход на "Проран" в 10:00 и в 15:00.
Последние комментарии
