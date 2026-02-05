С 6 февраля изменится расписание на переправе через Волгу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С пятницы, 6 февраля, в Самаре изменится расписание движения на переправе в с. Рождествено и Проран. Об этом сообщает СРПП.

Фото: Ирина Бабичева