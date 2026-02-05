Последствия коммунальной аварии в Самаре устранили после вмешательства прокуратуры

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку по доводам публикации, размещенной в сети Интернет, о порыве трубы водоснабжения и образовании наледи на ул. Урицкого. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.