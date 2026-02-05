Последствия коммунальной аварии в Самаре устранили после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Железнодорожного района Самары провела проверку по доводам публикации, размещенной в сети Интернет, о порыве трубы водоснабжения и образовании наледи на ул. Урицкого. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Причиной происшествия стал порыв магистрали холодного водоснабжения вблизи дома № 1 в переулке Колхозном.
"В целях недопущения максимально допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды и нарушений прав граждан прокуратура района объявила директору ООО "Самарские коммунальные системы" предостережение о недопустимости нарушения требований федерального законодательства", — отмечается в сообщении.
После вмешательства районной прокуратуры и работы коммунальных служб аварию устранили, а ее последствия в виде подтопления и наледи ликвидировали.
