Общество

Космос в "цифре": в медиаконкурсе "Русский космос" представлена номинация Digital

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во втором Всероссийском медиаконкурсе "Русский космос", который проводит филиал главного медиахолдинга страны — ГТРК "Самара", особое внимание уделено современным форматам медиапроизводства. В числе конкурсных направлений представлена номинация Digital, ориентированная на проекты, созданные специально для цифровых платформ и онлайн-среды.

Номинация Digital охватывает медиапроекты, реализованные на онлайн-видеоплатформах, в социальных сетях, мобильных приложениях и на интерактивных площадках. К участию принимаются работы, использующие современные инструменты цифрового сторителлинга, новые форматы взаимодействия с аудиторией, а также кросс-медийные и мультимедийные решения.

В рамках digital-направления могут быть представлены онлайн-документальные проекты, интерактивный контент, короткометражные цифровые форматы для соцсетей и платформ, виртуальные мероприятия, а также специальные медиапроекты, ориентированные на вовлечение аудитории в цифровой среде.

Организаторы отмечают, что включение digital-номинации отражает актуальные тенденции развития медиарынка и расширяет возможности участия для авторов, работающих вне классических теле- и радиоформатов.

Елена Крылова, директор ГТРК "Самара": "Проект "Русский космос", приуроченный к предстоящему 65-летию первого полёта человека в космос, направлен на стимулирование средств массовой информации и медиаплатформ к созданию современных материалов в теле-, радио- и цифровых форматах, содействие патриотическому воспитанию молодежи, сохранение преемственности поколений и формирование устойчивого интереса к профессиям космической и высокотехнологичной сфер".

Всероссийский медиаконкурс "Русский космос" проводится с января по май 2026 года. Подробная информация о конкурсе, номинациях и условиях участия размещена на официальном сайте ГТРК "Самара". Следить за новостями проекта можно также в официальном Telegram-канале медиахолдинга.

Учредители конкурса: ВГТРК, госкорпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрации г. о. Самара.

