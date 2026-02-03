В регионе объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов

С 3 по 7 февраля местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 и более градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
"В предстоящие сутки с перемещением через регион волнового циклонического образования ожидается неустойчивая погода в большинстве районов со снегом и большими температурными контрастами. В дальнейшем с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся, морозы окрепнут местами до 30° отметки и ниже", — отмечают синоптики.
Во вторник, 3 февраля, в Самаре облачно, сильный снег. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит -10…-12 °C.
В среду, 4 февраля, в регионе установится переменная облачность. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -23…-28 °C, днем -16…-21 °C.
5 числа в Самарской области прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -26…-31 °C, днем -14…-19 °C.
В пятницу, 6 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью упадет до -21…-26 °C, местами до -31°. Днем столбик термометра поднимется до -11…-16 °C.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.