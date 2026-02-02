В Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки

В течение недели в Самарской области будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки (8 февраля). С 2022 по 2031 годы в России по указу президента Владимира Путина проходит Десятилетие науки и технологий. Программа Десятилетия включает различные проекты по развитию и популяризации научной сферы, и мероприятия ко Дню российской науки являются частью масштабной государственной инициативы.

Так, в вузах Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню российской науки: встречи "День российской науки", заседания советов молодых ученых и специалистов, а также церемонии награждения ученых за достижения в научно-исследовательской деятельности.

3 февраля откроется научно-популярный маршрут "Крылья науки". Первые участники — школьники из регионального детского совета по туризму. Одна из точек маршрута — Самарский университет им. Королева, ведущий научно-технологический центр в области двигателе- и авиастроения. Школьники увидят студенческий городок, Центр аддитивных технологий и уникальный Центр истории авиационных двигателей. Поволжский государственный университет сервиса проведет для них экскурсию в лабораторию "Инфокоммуникационные технологии и беспилотные системы".

В Самарском государственном медицинском университете состоится питч-сессия аспирантов "Технологическое лидерство". Самарский государственный аграрный университет организует олимпиаду для школьников. Самарский университет им. Королева приглашает на показ фильма "Россия — лаборатория мира" в рамках фестиваля научного кино. Университет "Международный институт рынка" проведет семинар-тренинг "Наука начинается в библиотеке" и круглый стол "Экономика и энергия — параллельные кривые: путь в технологическое будущее". Самарский государственный экономический университет организует научный квиз "Будущее в коде".

7 февраля пройдет всероссийский научно-просветительский диктант "Наука большой страны". Участники узнают о технологиях и разработках, ставших гордостью страны. Мероприятие посвящено вкладу научных достижений народов России в формирование национального технологического и индустриального суверенитета, в рамках Года единства народов России. Онлайн-регистрация откроется 7 февраля в 8:00 (мск) на сайте диктант.наука.рф.