Подведены итоги программы "Земский учитель" в 2025 году

В российских регионах завершились конкурсные отборы в рамках федеральной программы "Земский учитель": все 599 вакансий, объявленных на 2025 г., успешно закрыты. Об этом сообщили зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Программа "Земский учитель" стартовала в 2020 г. с целью — укрепить кадровый потенциал образовательных учреждений в малых городах, сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа, а также в закрытых административно-территориальных образованиях, независимо от их численности населения.

Для обеспечения равного доступа к образованию и привлечения учителей в малые города и села в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" реализуется федеральная программа "Земский учитель".

По итогам конкурсных отборов 2025 г. все вакансии были заполнены, из федерального бюджета на эти цели выделено почти 600 млн рублей. В текущем году количество мест и средств на программу увеличилось вдвое — до 1216 вакансий и более 1,18 млрд рублей. Благодарю всех земских учителей за решение изменить свою жизнь, переехать и заняться столь важной работой — обучением наших детей", — отметил Дмитрий Чернышенко.

В 2025 г. в программе приняли участие 79 субъектов РФ, в том числе Самарская область. Уже к 30 декабря все 599 российских педагогов, прошедших отбор, подписали трудовые договоры с образовательными организациями и получили единовременные компенсационные выплаты. Более того, первые 260 "земских учителей" приступили к работе уже 1 сентября 2025 г., обеспечив стабильность учебного процесса в новых коллективах с самого начала нового учебного года.

Ключевой мерой поддержки для участников программы остается единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Для педагогов, направляющихся в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также в регионы Дальневосточного федерального округа, сумма увеличена до 2 млн рублей. Эти средства могут быть использованы по усмотрению педагога, в том числе на улучшение жилищных условий, что особенно важно при переезде в новые, зачастую удаленные, территории.

За пять лет в Самарской области в рамках программы "Земский учитель" на работу в сельские школы привлечены 26 учителей. Они приступили к работе в общеобразовательных учреждениях Нефтегорского, Волжского, Красноармейского, Елховского, Пестравского, Приволжского, Кинель-Черкасского, Кинельского, Большеглушицкого, Безенчукского, Ставропольского районов и Похвистнево.

В 2026 г. объявлен конкурс на замещение 12 вакансий для педагогических работников региона.

Успешные результаты подтверждают устойчивый интерес педагогов к работе в регионах и эффективность механизма привлечения кадров в сферу образования.