Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду "Умницы и умники"

В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду "Умницы и умники". Организаторы олимпиады — министерство образования региона и фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова — приглашают к участию учеников 10 классов, которым интересны история, обществознание, литература и география.

Заявки можно подать до 3 марта на сайте министерства в разделе "События". Уже 17–18 марта в школах региона пройдет первый этап: десятиклассникам предстоит написать эссе и за час раскрыть в нем одну из тем, посвященных истории, культуре и развитию Самарской области. Сами темы школьникам объявят за полчаса до начала работы.

1 апреля организаторы объявят имена полуфиналистов. Прошедшие в следующий этап участники будут соревноваться в формате, приближенном к правилам всероссийской телевизионной олимпиады: с агонами, медалями и орденами, агонистами и теоретиками.

В мае в Самару приедет автор и ведущий передачи Юрий Вяземский, чтобы лично оценить умников региона в финале. Вместе с жюри он выберет трех победителей и, возможно, определит дополнительных призеров. Все они смогут принять участие в федеральной телевизионной олимпиаде "Умницы и умники" в Москве.

Поездку на съемки организует благотворительный фонд "Эмпатия", который также выделит всем трем победителям регионального отбора из Самарской области гранты 100 тыс. руб., а призерам — 50 тысяч. Самые успешные участники, поступившие в МГИМО или вузы родного региона, будут получать ежемесячную стипендию во время учебы на первом курсе.

В 2025 г. региональный отбор прошли шестеро участников из Самары и Новокуйбышевска. Юрий Вяземский тогда поделился своими эмоциями от первого финала в регионе: "Я в восторге от самарских школьников. Никакого первого блина комом. Это было серьезное состязание. На региональных этапах можно услышать детский лепет на лужайке. Естественно, люди готовятся, но они волнуются. А здесь я приехал и увидел настоящих бойцов, сложнейший сценарий".