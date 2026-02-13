В Самарской области подвели итоги модернизации коммунальной инфраструктуры за год

В 2025 г. в Самарской области продолжилась масштабная работа по обновлению систем жизнеобеспечения в рамках государственных программ в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Значительные работы проведены в сфере водоснабжения: реконструкция и модернизация затронули почти 287 км сетей. Качественными услугами обеспечены более 48 тыс. человек, а для 131 тыс. жителей улучшено само качество питьевой воды. Завершено строительство и ремонт 68 объектов водоснабжения и водоотведения, включая 49 водонапорных башен в 47 населенных пунктах.

В теплоснабжении модернизировано более 4 км сетей, что позволило повысить качество услуги для 6,6 тыс. человек.

Общий объем бюджетного финансирования за 2025 г. составил более 4 млрд руб., из которых около 810 млн поступило из федерального бюджета.

В рамках реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2025 г. инвестировано в объекты коммунальной инфраструктуры 2,4 млрд рублей. За 2025 г. выполнены работы по строительству, реконструкции и модернизации 13 объектов и 14,4 км сетей.

В электросетевом хозяйстве в рамках инвестиционных программ введено в эксплуатацию почти 100 МВА трансформаторной мощности и более 763 км линий электропередачи. Общий объем инвестиций, привлеченных в электросетевой комплекс в 2025 г., превысил 10 млрд рублей.

В 2026 г. запланирована реализация 39 мероприятий по капитальному ремонту, строительству и реконструкции сетей водоснабжения протяженностью почти 78 км, а также 1,5 км тепловых сетей. Бюджетное финансирование этих работ составит около 3,4 млрд руб., из которых более 1,8 млрд поступит из федерального бюджета. Ресурсоснабжающие организации планируют инвестировать 2,6 млрд руб. в модернизацию 22 объектов и 10 км сетей.

В электросетевом комплексе продолжится реализация инвестиционных программ. На 2026 г. запланирован ввод 135 МВА трансформаторной мощности и почти 1270 км линий электропередач. Общий объем финансирования этих мероприятий составит 13,7 млрд рублей. До 2029 г. системообразующая территориальная сетевая организация ПАО "Россети Волга" направит на развитие электросетевого комплекса региона свыше 18 млрд руб. в рамках заключенного регуляторного соглашения. В целом по утвержденным инвестиционным программам сетевых организаций до 2029 г. планируется ввести более 700 МВА трансформаторной мощности и почти 4900 км линий электропередач.

Правительство Самарской области реализует меры по совершенствованию системы контроля за технологическими нарушениями на объектах ЖКХ. В круглосуточном режиме работает единая дежурно-диспетчерская служба минэнерго и ЖКХ региона. Утверждено постановление правительства, устанавливающее единый порядок и сроки информационного обмена при авариях и инцидентах. Кроме того, внедряются современные технологии для автоматизации процессов, включая планируемое использование искусственного интеллекта и чат-бота в мессенджере MAX для оперативного информирования населения о временных ограничениях в предоставлении услуг.

Реализуемые мероприятия направлены на повышение надежности и качества коммунальных услуг, модернизацию инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей Самарской области.