В Самаре снегоуборщиков выведут на допсмены для расчистки дворов В Самаре штрафы за плохую уборку снега будут выставлять "автоматом" По итогам 2025 года в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории Коммунальщики предупредили о "салатных" засорах Поставят на счетчик: в России вдвое повысится плата за холодную воду

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре снегоуборщиков выведут на допсмены для расчистки дворов

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 12 января, на оперативном совещании правительства Самарской области обсудили качество уборки снега. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, основные магистрали и дороги почистили хорошо, но внутридворовые проезды — плохо.

Фото: Александра Белова

"Также плохо к первому рабочему дню подготовились школы. Плохо почищены площадки около зданий. Люди обратили на это внимание", — констатировал глава региона.

Предложения по усовершенствованию работы по уборке снега озвучил глава правительства Виталий Шабалатов. В частности, он согласился с замечанием губернатора относительно школ, но добавил в список больницы и поликлиники. Теперь уборке территорий этих и других социальных объектов планируют уделять большее внимание.

Также глава правительства озвучил предложения по улучшению качества уборки внутридворовых территорий и проездов:

"Было привлечено 174 единицы техники, но это реально мало. В обычные дни работают 40 единиц. Это тоже мало. Нужно увеличивать объемы. Первый путь — введение дополнительных смен водителей. С сегодняшнего дня город (Самара — прим.ред.) приступил к такому набору сотрудников. Прошу дать поручение осуществить выход хотя бы на полторы полноценные смены, чтобы использовать технику максимально. Второй путь — заключение дополнительных договоров с организациями, которые имеют спецтехнику для уборки снега, особенно во время снегопадов. В частности, требуются машины для вывоза снега".

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

