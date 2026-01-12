В Самаре снегоуборщиков выведут на допсмены для расчистки дворов

В понедельник, 12 января, на оперативном совещании правительства Самарской области обсудили качество уборки снега. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, основные магистрали и дороги почистили хорошо, но внутридворовые проезды — плохо.
"Также плохо к первому рабочему дню подготовились школы. Плохо почищены площадки около зданий. Люди обратили на это внимание", — констатировал глава региона.
Предложения по усовершенствованию работы по уборке снега озвучил глава правительства Виталий Шабалатов. В частности, он согласился с замечанием губернатора относительно школ, но добавил в список больницы и поликлиники. Теперь уборке территорий этих и других социальных объектов планируют уделять большее внимание.
Также глава правительства озвучил предложения по улучшению качества уборки внутридворовых территорий и проездов:
"Было привлечено 174 единицы техники, но это реально мало. В обычные дни работают 40 единиц. Это тоже мало. Нужно увеличивать объемы. Первый путь — введение дополнительных смен водителей. С сегодняшнего дня город (Самара — прим.ред.) приступил к такому набору сотрудников. Прошу дать поручение осуществить выход хотя бы на полторы полноценные смены, чтобы использовать технику максимально. Второй путь — заключение дополнительных договоров с организациями, которые имеют спецтехнику для уборки снега, особенно во время снегопадов. В частности, требуются машины для вывоза снега".
