"Преумножая достигнутые результаты, сохраняя традиции коллектива": 25 лет исполнилось "Газпром межрегионгаз Самара"

Генеральный директор региональных газовых компаний Виктор Скуфинский поздравил коллектив с юбилеем и поставил новые задачи. В режиме селекторного совещания на связи с главным офисом в Самаре были сотрудники территориальных абонентских участков, все работники на местах.
С докладами об основных направлениях деятельности и актуальных вопросах выступили заместители генерального директора Алексей Анфимов и Данил Поваров, руководители ключевых структурных подразделений. Пожелания всему коллективу прозвучали от старейших работников.
"Сегодня в нашей команде более 600 профессионалов, каждого хочу поблагодарить за работу, за вклад в общие показатели деятельности. Особые слова признательности ровесникам "Газпром межрегионгаз Самара" по трудовому стажу и тем, кто посвятил компании более 20 лет своего трудового пути. И таких заслуженных работников у нас более сорока человек. Будем стремиться к новым вершинам, преумножая достигнутые результаты, сохраняя традиции коллектива", — рассказал Виктор Скуфинский.
История предприятия началась 16 февраля 2001 года с "Самарской региональной компании по реализации газа", сокращенно "Самарарегионгаз", переименованной в 2010 году в "Газпром межрегионгаз Самара".
Сегодня региональный Поставщик обеспечивает газом 1,2 млн домовладений жителей, 5,5 тыс. организаций. Годовой объём поставок стремится к 12 млрд куб. м, что подчеркивает значимость предприятия для экономики и социальной сферы Самарской области.
При уровне газификации региона свыше 96%, потребление газа продолжает расти за счет новых производств, развития жилищного строительства и реализации президентской программы догазификации.
