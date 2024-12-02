На 25,5% акций "Самарагаза" не нашли покупателя

Акции ОАО "Самарагаз" никто не купил по итогам публичного предложения, сообщили в АО "Газпром газораспределение".

Напомним, "внучка" Газпрома решила продать 25,5% акций "Самарагаза". Начальная стоимость пакета оценивалась в 230 млн рублей. Минимальная цена составляла 195,5 млн рублей.

Итоги торгов подвели 27 ноября. Однако ни одной заявки не поступило. Повторно процедуру проведут в начале следующего года с понижением цены предложения, уточнили в "Газпром газораспределение".

Осенью 2024 г. "Газпром газораспределение" выставляло на продажу акции в 26 газовых компаниях разных регионов. В Самарской области - это две организации: помимо "Самарагаза", 13,7% ОАО "Тольяттигаз" (бывший филиал ООО "СВГК", также подконтрольное Владимиру Аветисяну). На акции тольяттинской организации тоже не поступило заявок.

Специфика продажи самарских активов выражается в давнем конфликте интересов структур, связанных с Владимиром Аветисяном, и подразделениями Газпрома. Например, в 2018-2019 гг. разгорелся конфликт по поводу сбора платежей за газ с потребителей. Кроме того, у властей вызывают вопросы передачи в аренду городских электрических и газовых сетей Самары за "смешные деньги".