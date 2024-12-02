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Газовая отрасль ТЭК

На 25,5% акций "Самарагаза" не нашли покупателя

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акции ОАО "Самарагаз" никто не купил по итогам публичного предложения, сообщили в АО "Газпром газораспределение".

Напомним, "внучка" Газпрома решила продать 25,5% акций "Самарагаза". Начальная стоимость пакета оценивалась в 230 млн рублей. Минимальная цена составляла 195,5 млн рублей.

Итоги торгов подвели 27 ноября. Однако ни одной заявки не поступило. Повторно процедуру проведут в начале следующего года с понижением цены предложения, уточнили в "Газпром газораспределение".

Основным собственником ОАО "Самарагаз", согласно данным годового отчета компании за 2023 г., выступает ООО "База" (55,05%), владельцем которого является  Владимир Аветисян. 25,5% "Самарагаза" - у "Газпром газораспределение". Еще 19,45% распределено между "прочими акционерами, владеющими менее 5% акций".

"Самарагаз" занимается транспортировкой природного газа по газораспределительным сетям Самары и части муниципальных районов Самарской области. Компания эксплуатирует наружные газопроводы общей протяженностью 5,6 тыс. километров.

Осенью 2024 г. "Газпром газораспределение" выставляло на продажу акции в 26 газовых компаниях разных регионов. В Самарской области - это две организации: помимо "Самарагаза", 13,7% ОАО "Тольяттигаз" (бывший филиал ООО "СВГК", также подконтрольное Владимиру Аветисяну). На акции тольяттинской организации тоже не поступило заявок.

Специфика продажи самарских активов выражается в давнем конфликте интересов структур, связанных с Владимиром Аветисяном, и подразделениями Газпрома. Например, в 2018-2019 гг. разгорелся конфликт по поводу сбора платежей за газ с потребителей. Кроме того, у властей вызывают вопросы передачи в аренду городских электрических и газовых сетей Самары за "смешные деньги".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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