"Внучка" Газпрома продаст 25,5% акций "Самарагаза"

АО "Газпром газораспределение" выйдет из числа акционеров ОАО "Самарагаз". "Внучка" Газпрома разместила публичное предложение о продаже принадлежащих компании 25,5% акции "Самарагаза".
Начальная стоимость пакета оценена в 230 млн рублей. Минимальная цена составляет 195,5 млн рублей. Торги намечены на 27 ноября.
ОАО "Самарагаз" было создано в 1993 году. Основным собственников, согласно данным годового отчета компании за 2023 г., выступает ООО "База" (55,05%), которое подконтрольно бизнесмену Владимиру Аветисяну. 25,5% владеет "Газпром газораспределение". Еще 19,45% распределено между "прочими акционерами, владеющими менее 5% акций". Баланс компании оценивается в 1,14 млрд руб., выручка по итогам 2023 г. — 653,1 млн, чистая прибыль — 16,8 млн рублей.
"Самарагаз" занимается транспортировкой природного газа по газораспределительным сетям Самары и части муниципальных районов Самарской области. Компанией эксплуатируются наружные газопроводы общей протяженностью 5,6 тыс. км. "Самарагаз" имеет статус субъекта естественных монополий и наряду с ООО "СВГК", также подконтрольной Владимиру Аветисяну, занимает основную долю на рынке транспортировки газа в Самарской области.
Между "Самарагазом" и СВГК с одной стороны и структурами Газпрома с другой существуют давние трения. Так, например, в 2018-2019 гг. разгорелся конфликт по поводу сбора платежей за газ с потребителей. Есть вопросы к самарским монополиям и у властей. Так, в октябре этого года спикер госдумы Вячеслав Володин во время заседания парламента возмутился передачей в аренду городских электрических и газовых сетей Самары за "смешные деньги". При этом в последние годы периодически появлялась неофициальная информация, что ведутся переговоры о продаже самарских компаний Газпрому.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)