"Внучка" Газпрома продаст 25,5% акций "Самарагаза"

АО "Газпром газораспределение" выйдет из числа акционеров ОАО "Самарагаз". "Внучка" Газпрома разместила публичное предложение о продаже принадлежащих компании 25,5% акции "Самарагаза".

Начальная стоимость пакета оценена в 230 млн рублей. Минимальная цена составляет 195,5 млн рублей. Торги намечены на 27 ноября.

ОАО "Самарагаз" было создано в 1993 году. Основным собственников, согласно данным годового отчета компании за 2023 г., выступает ООО "База" (55,05%), которое подконтрольно бизнесмену Владимиру Аветисяну. 25,5% владеет "Газпром газораспределение". Еще 19,45% распределено между "прочими акционерами, владеющими менее 5% акций". Баланс компании оценивается в 1,14 млрд руб., выручка по итогам 2023 г. — 653,1 млн, чистая прибыль — 16,8 млн рублей.

"Самарагаз" занимается транспортировкой природного газа по газораспределительным сетям Самары и части муниципальных районов Самарской области. Компанией эксплуатируются наружные газопроводы общей протяженностью 5,6 тыс. км. "Самарагаз" имеет статус субъекта естественных монополий и наряду с ООО "СВГК", также подконтрольной Владимиру Аветисяну, занимает основную долю на рынке транспортировки газа в Самарской области.

Между "Самарагазом" и СВГК с одной стороны и структурами Газпрома с другой существуют давние трения. Так, например, в 2018-2019 гг. разгорелся конфликт по поводу сбора платежей за газ с потребителей. Есть вопросы к самарским монополиям и у властей. Так, в октябре этого года спикер госдумы Вячеслав Володин во время заседания парламента возмутился передачей в аренду городских электрических и газовых сетей Самары за "смешные деньги". При этом в последние годы периодически появлялась неофициальная информация, что ведутся переговоры о продаже самарских компаний Газпрому.