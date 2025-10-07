Свыше 1,7 млн домовладений России получили возможность пользоваться сетевым газом в рамках догазификации

Член Правления, начальник Департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков, член Правления, начальник Департамента ПАО "Газпром" Вадим Симдякин и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов провели совещание с руководителями дочерних обществ Группы "Газпром межрегионгаз" на полях Петербургского международного газового форума. Самарскую область представил генеральный директор OOO "Газпром межрегионгаз Самара" и OOO "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.

Ключевыми темами стали завершение программ развития газоснабжения и газификация на 2021–2025 гг., догазификация, перспективы внутреннего рынка газа и платежная дисциплина потребителей.

По итогам пятилетней программы будет построено 20,7 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, создана техническая возможность подключения 325,2 тыс. домовладений в более чем 2 тыс. населенных пунктов, построено 79 и модернизировано около 200 газораспределительных станций.

В рамках догазификации к настоящему времени с жителями страны заключен уже 1 млн 610 тыс. договоров, создана техническая возможность подключения свыше 1 млн 747 тыс. домовладений, сетевым топливом пользуются в более чем 977 тыс. домах.

Догазификация Самарской области в зоне ответственности компании ведется с соблюдением сроков. В программе активно участвуют представители садово-некоммерческих организаций. Всего за время действия президентской программы почти 20 тысяч жителей самарской губернии получили техническую возможность газификации домовладения, т. е. газопровод бесплатно подведен к границам участка.

На совещании отмечено, что потребительский спрос на газ на внутреннем рынке продолжает расти. Среди лидеров прироста — предприятия агрохимии, нефтехимии и электроэнергетики. К 2030 г. ожидается рост газопотребления на 35,6 млрд кубометров по всем категориям абонентов.

Ведется системная работа по повышению платежной дисциплины потребителей. За шесть лет их просроченный долг снижен более чем на 40 млрд рублей.

"Сегодня компании Группы "Газпром межрегионгаз" поставляют природный газ для 32,9 млн абонентов-физических лиц, 305,8 тыс. промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-бытовых потребителей. Мы продолжаем реализацию крупнейших президентских инфраструктурных проектов — газификации и догазифиции. Ключевой целью для нас остается достижение 100% технически возможной газификации страны к 2030 г. Уверен, в тесном сотрудничестве с федеральными и региональными властями, бизнесом и независимыми газораспределительными организациями эта цель будет достигнута", — отметил Сергей Густов.