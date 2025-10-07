16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Свыше 1,7 млн домовладений России получили возможность пользоваться сетевым газом в рамках догазификации В Самаре открыли памятник газовой плите Разработки "СамараНИПИнефти" обеспечивают развитие нефтегазовой отрасли страны "Газпром межрегионгаз Самара" объявляет в сентябре льготные условия для погашения долгов за газ Начались отключения абонентов от газоснабжения за отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования

Газовая отрасль ТЭК

Свыше 1,7 млн домовладений России получили возможность пользоваться сетевым газом в рамках догазификации

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Член Правления, начальник Департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков, член Правления, начальник Департамента ПАО "Газпром" Вадим Симдякин и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов провели совещание с руководителями дочерних обществ Группы "Газпром межрегионгаз" на полях Петербургского международного газового форума. Самарскую область представил генеральный директор OOO "Газпром межрегионгаз Самара" и OOO "Газпром газораспределение Самара" Виктор Скуфинский.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Ключевыми темами стали завершение программ развития газоснабжения и газификация на 2021–2025 гг., догазификация, перспективы внутреннего рынка газа и платежная дисциплина потребителей.

По итогам пятилетней программы будет построено 20,7 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, создана техническая возможность подключения 325,2 тыс. домовладений в более чем 2 тыс. населенных пунктов, построено 79 и модернизировано около 200 газораспределительных станций.

В рамках догазификации к настоящему времени с жителями страны заключен уже 1 млн 610 тыс. договоров, создана техническая возможность подключения свыше 1 млн 747 тыс. домовладений, сетевым топливом пользуются в более чем 977 тыс. домах.

Догазификация Самарской области в зоне ответственности компании ведется с соблюдением сроков. В программе активно участвуют представители садово-некоммерческих организаций. Всего за время действия президентской программы почти 20 тысяч жителей самарской губернии получили техническую возможность газификации домовладения, т. е. газопровод бесплатно подведен к границам участка.

На совещании отмечено, что потребительский спрос на газ на внутреннем рынке продолжает расти. Среди лидеров прироста — предприятия агрохимии, нефтехимии и электроэнергетики. К 2030 г. ожидается рост газопотребления на 35,6 млрд кубометров по всем категориям абонентов.

Ведется системная работа по повышению платежной дисциплины потребителей. За шесть лет их просроченный долг снижен более чем на 40 млрд рублей.

"Сегодня компании Группы "Газпром межрегионгаз" поставляют природный газ для 32,9 млн абонентов-физических лиц, 305,8 тыс. промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-бытовых потребителей. Мы продолжаем реализацию крупнейших президентских инфраструктурных проектов — газификации и догазифиции. Ключевой целью для нас остается достижение 100% технически возможной газификации страны к 2030 г. Уверен, в тесном сотрудничестве с федеральными и региональными властями, бизнесом и независимыми газораспределительными организациями эта цель будет достигнута", — отметил Сергей Густов.

Газификация и догазификация — крупнейшие инфраструктурные проекты, которые реализуются в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина.

В 2021 году в рамках реализации новой модели газификации страны введен институт Единого оператора газификации (ЕОГ), которым стала структура Группы "Газпром межрегионгаз" — ООО "Газпром газификация". В текущем году завершается реализация Программы развития газоснабжения и газификации регионов до 2025 года, в следующем — стартует реализация программы на 2026–2030 годы.

В уже газифицированных населенных пунктах реализуется президентская программа догазификации — подведение газа до границ земельного участка без привлечения средств граждан. Она носит бессрочный характер, также распространяется на медицинские, образовательные учреждения и домовладения в садоводствах газифицированных населенных пунктов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Фото на сайте

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2