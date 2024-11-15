"ПромКомплектСервис" поставил комплексную систему учета потребления газа самарскому заводу

Один из ведущих поставщиков газового оборудования региона разработал, изготовил, смонтировал и запустил комплексную систему учета потребления газа с телеметрией на всех объектах ЗАО "Самарский гипсовый комбинат".

Масштабные задачи

К выполнению этой задачи инженерный центр ПКС, компании полного цикла, работающей в сфере газо- и теплоснабжения, приступил полтора года назад, когда руководство комбината решило провести модернизацию системы учета потребления газа.

Инженеры и конструкторы организации разработали проект и передали изготовление узлов на производство. Предприятие основано 10 лет назад, а созданием теплогенерирующих и газорегуляторных установок, пунктов учета расхода газа занимается с 2019 года. И сегодня качественная продукция ПКС востребована у газоснабжающих организаций по всей стране, однако за проект такого масштаба компания взялась впервые.

На комбинате необходимо было заменить не только единый узел коммерческого учета, по которому осуществляются взаиморасчеты с поставщиком газа, но и 7 технологических узлов учета, отражающих потребление газа конкретного цеха. Кроме того, ставилась задача интегрировать работу всех узлов в единую систему с тем, чтобы данные с них поступали на сервер.

Параллельно с разработкой проекта опытные специалисты "ПромКоплектСервиса" вели подбор необходимого оборудования для автоматического учета газопотребления и в качестве поставщика приборов учета газа и программного обеспечения выбрали ООО "НПП ИРВИС".

Шаг за шагом к "цифре"

В прошлом году ПКС заменил коммерческий узел учета газа на гипсовом комбинате. Весной и летом текущего года шла работа по замене всех семи технологических узлов учета. С августа по октябрь осуществлялась установка и пуско-наладка системы автоматической диспетчеризации приборов учета.

И сегодня, когда проект завершен, информация с расходомеров ИРВИС-Ультра поступает в единую систему комплексной диспетчеризации и мониторинга комбината с помощью модулей телеметрии.

Плюсы модернизации

Теперь автоматика в случае необходимости отправит сигнал на диспетчерский пульт и уведомит о нештатной ситуации, например, повышении или снижении расхода газа или сбое в работе узла учета из-за отсутствия электропитания или выхода из строя датчика. Своевременное реагирование на изменение ситуации позволит внести необходимые корректировки в работу системы учета и газопотребляющего оборудования.

"С введением новой системы учета газа повысилась надежность и удобство обслуживания оборудования. Появилась возможность оперативно реагировать на нештатные ситуации, — сказал Данил Пименов, главный энергетик ЗАО "Самарский гипсовый комбинат". — Старые приборы работали не всегда корректно, и доступ к анализу данных шел с месячной задержкой. Сейчас, когда оперативно можно получать данные о почасовых расходах, корректировки можно делать в режиме реального времени".

Кроме того, как отметил Данил Пименов, прежнее оборудование учета потребления частенько выходило из строя, и на время их ремонта учет газа, потраченного на той или иной технологической линии, был значительно затруднен и велся расчетным методом.

Обновленная система учета газопотребления упростила задачи по ее обслуживанию, что подтверждают специалисты линейной службы.

"С введением новой системы учета газа задача по отслеживанию показаний приборов заметно облегчилась, — говорит инженер-метролог ЗАО "Самарский гипсовый комбинат" Дмитрий Коняев. — Достаточно визуального осмотра".

Качественный прорыв

Проект модернизации системы учета газа на гипсовом комбинате стал вызовом для компании "ПромКомплектСервис", которая прежде не решала такие задачи под ключ.

"Этот проект можно назвать уникальным, потому что, насколько мне известно, в Самарском регионе такую систему общего сбора данных и получения информации о потреблении газа на больших предприятиях не применяют, — сказал руководитель компании ООО "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов. — И второе: в Самаре систему учета газопотребления на объектах реализуют в основном поставщики газа и газораспределительные организации. Для частных коммерческих предприятий в этой сфере создание таких систем комплексного учета газа — большая редкость".

Работа над проектом модернизации системы учета газа продемонстрировала хорошее владение принципом комплексного подхода.

"Мы убедились в том, что способны реализовать проект в сфере учета газа практически любой сложности. У нас для этого есть необходимые специалисты, ресурсы и компетенции", — сказал Вадим Орлов.