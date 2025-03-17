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Газовая отрасль ТЭК

Linde оспаривает стоимость продажи доли в "Линде Азот Тольятти"

МОСКВА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Коммерциум Иммобилиен-унд БетайлигунгсГмбХ оспаривает результаты оценки доли Linde в ООО "Линде Азот Тольятти", которая была продана за долги.

Напомним, ООО "Линде Азот Тольятти" (ЛАТ) — совместное предприятие Linde и ПАО "КуйбышевАзот". Производит аммиак и водород. 50%-я доля немецкого концерна в тольяттинском предприятии была арестована в рамках иска "Русхимальянса" к Linde GMBH. В конце 2024 г. "Линде Азот Тольятти" выплатило стоимость доли немецкого концерна в капитале общества.

Коммерциум Иммобилиен-унд БетайлигунгсГмбХ оспаривает постановление судебного пристава о принятии результатов оценки доли в тольяттинском предприятии. Ранее для определения рыночной стоимости имущества было привлечено ООО "Бизнес-Новация", которое оценило долю в 15,29 млрд рублей. Истец посчитал стоимость существенно заниженной.

Из определения суда следует, что единственным контрагентом "Линде Азот Тольятти" является ПАО "КуйбышевАзот". "... при этом в отношении будущей операционной деятельности ЛАТ оценщик принял допущение, что ПАО "КуйбышевАзот", контракт с которым действует до 31 декабря 2036 г., будет являться единственным потребителем продукции ЛАТ", - говорится в документе.

Арбитражный суд Москвы счел замечания Коммерциума к результатам и процедуре оценки формальными и отказал в требованиях. Доводы Linde продолжает рассматривать апелляционная инстанция.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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