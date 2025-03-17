Linde оспаривает стоимость продажи доли в "Линде Азот Тольятти"

Коммерциум Иммобилиен-унд БетайлигунгсГмбХ оспаривает результаты оценки доли Linde в ООО "Линде Азот Тольятти", которая была продана за долги.

Напомним, ООО "Линде Азот Тольятти" (ЛАТ) — совместное предприятие Linde и ПАО "КуйбышевАзот". Производит аммиак и водород. 50%-я доля немецкого концерна в тольяттинском предприятии была арестована в рамках иска "Русхимальянса" к Linde GMBH. В конце 2024 г. "Линде Азот Тольятти" выплатило стоимость доли немецкого концерна в капитале общества.

Коммерциум Иммобилиен-унд БетайлигунгсГмбХ оспаривает постановление судебного пристава о принятии результатов оценки доли в тольяттинском предприятии. Ранее для определения рыночной стоимости имущества было привлечено ООО "Бизнес-Новация", которое оценило долю в 15,29 млрд рублей. Истец посчитал стоимость существенно заниженной.

Из определения суда следует, что единственным контрагентом "Линде Азот Тольятти" является ПАО "КуйбышевАзот". "... при этом в отношении будущей операционной деятельности ЛАТ оценщик принял допущение, что ПАО "КуйбышевАзот", контракт с которым действует до 31 декабря 2036 г., будет являться единственным потребителем продукции ЛАТ", - говорится в документе.

Арбитражный суд Москвы счел замечания Коммерциума к результатам и процедуре оценки формальными и отказал в требованиях. Доводы Linde продолжает рассматривать апелляционная инстанция.