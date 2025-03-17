Linde оспаривает стоимость продажи доли в "Линде Азот Тольятти"

Коммерциум Иммобилиен-унд БетайлигунгсГмбХ оспаривает результаты оценки доли Linde в ООО "Линде Азот Тольятти", которая была продана за долги.
Напомним, ООО "Линде Азот Тольятти" (ЛАТ) — совместное предприятие Linde и ПАО "КуйбышевАзот". Производит аммиак и водород. 50%-я доля немецкого концерна в тольяттинском предприятии была арестована в рамках иска "Русхимальянса" к Linde GMBH. В конце 2024 г. "Линде Азот Тольятти" выплатило стоимость доли немецкого концерна в капитале общества.
Коммерциум Иммобилиен-унд БетайлигунгсГмбХ оспаривает постановление судебного пристава о принятии результатов оценки доли в тольяттинском предприятии. Ранее для определения рыночной стоимости имущества было привлечено ООО "Бизнес-Новация", которое оценило долю в 15,29 млрд рублей. Истец посчитал стоимость существенно заниженной.
Из определения суда следует, что единственным контрагентом "Линде Азот Тольятти" является ПАО "КуйбышевАзот". "... при этом в отношении будущей операционной деятельности ЛАТ оценщик принял допущение, что ПАО "КуйбышевАзот", контракт с которым действует до 31 декабря 2036 г., будет являться единственным потребителем продукции ЛАТ", - говорится в документе.
Арбитражный суд Москвы счел замечания Коммерциума к результатам и процедуре оценки формальными и отказал в требованиях. Доводы Linde продолжает рассматривать апелляционная инстанция.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)