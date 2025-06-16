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Свыше 200 участников догазификации льготной категории оформили в "Газпром газораспределение Самара" постоплату на работы внутри участка и дома В "Газпром газораспределение Самара" началась подготовка сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. Самарская область зажгла новые Вечные огни в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы" В Самаре прошел второй Всероссийский форум-выставка "Теплогенерация 2025" Стартует "Акция в апреле — плати за газ без пени"

Газовая отрасль ТЭК

Свыше 200 участников догазификации льготной категории оформили в "Газпром газораспределение Самара" постоплату на работы внутри участка и дома

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках догазификации бесплатно газ до границ участка получают все заявители, льготники — доводят газ бесплатно до своей газовой плиты, котла, водонагревателя.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

24 категориям льготников Самарской области, в их числе многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами, семьи участников специальной военной операции, положена компенсация в размере 201 тысячи рублей на обустройство газовых сетей на участке и установку оборудования внутри дома. Важно, чтобы газифицируемое домовладение находилось в собственности заявителя льготной категории.

В "Газпром газораспределение Самара" оплата работ средствами социальной выплаты происходит после пуска газа. Действующая в компании постоплата освобождает льготников от поиска финансовых средств до получения выплаты.

Для отсрочки оплаты заказчику необходимо заявить о своем праве и предоставить любой документ, подтверждающий статус. Такими подтверждениями являются удостоверение многодетной семьи, справка об инвалидности, справка об участии в специальной военной операции, другие документы.

В "Газпром газораспределение Самара" на сегодняшний день заключено 202 договора на догазификацию с заявителями льготной категории, по 112 из них уже произведен пуск газа.

Напоминаем, что уведомление о принадлежности к льготной категории нужно сделать сразу при подаче заявки онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru, при оформлении заявки в МФЦ или офисе газораспределительной компании.

В договоре на оказание услуг с "Газпром газораспределение Самара" будет указано, что внесение платы 100% происходит в течении 30-ти дней с даты подписания акта пуска газа.

Для получения единовременной социальной выплаты на оплату расходов, связанных с газификацией внутри участка, заявителю нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Список льготных категорий в Самарской области размещен на официальном сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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