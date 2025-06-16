Свыше 200 участников догазификации льготной категории оформили в "Газпром газораспределение Самара" постоплату на работы внутри участка и дома

В рамках догазификации бесплатно газ до границ участка получают все заявители, льготники — доводят газ бесплатно до своей газовой плиты, котла, водонагревателя.

24 категориям льготников Самарской области, в их числе многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами, семьи участников специальной военной операции, положена компенсация в размере 201 тысячи рублей на обустройство газовых сетей на участке и установку оборудования внутри дома. Важно, чтобы газифицируемое домовладение находилось в собственности заявителя льготной категории.

В "Газпром газораспределение Самара" оплата работ средствами социальной выплаты происходит после пуска газа. Действующая в компании постоплата освобождает льготников от поиска финансовых средств до получения выплаты.

Для отсрочки оплаты заказчику необходимо заявить о своем праве и предоставить любой документ, подтверждающий статус. Такими подтверждениями являются удостоверение многодетной семьи, справка об инвалидности, справка об участии в специальной военной операции, другие документы.

В "Газпром газораспределение Самара" на сегодняшний день заключено 202 договора на догазификацию с заявителями льготной категории, по 112 из них уже произведен пуск газа.

Напоминаем, что уведомление о принадлежности к льготной категории нужно сделать сразу при подаче заявки онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru, при оформлении заявки в МФЦ или офисе газораспределительной компании.

В договоре на оказание услуг с "Газпром газораспределение Самара" будет указано, что внесение платы 100% происходит в течении 30-ти дней с даты подписания акта пуска газа.

Для получения единовременной социальной выплаты на оплату расходов, связанных с газификацией внутри участка, заявителю нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Список льготных категорий в Самарской области размещен на официальном сайте.