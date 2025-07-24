Начались отключения абонентов от газоснабжения за отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования

"Газпром газораспределение Самара" напоминает — поставка природного газа в квартиры и частные дома осуществляется только при наличии договора на техническое обслуживание газового оборудования.

250 потребителям газа в г. Жигулевск, не перезаключившим договоры на техническое обслуживание с компанией, дважды были направлены уведомления с требованиями законодательства. Для 120 собственников домовладений срок устранения нарушения истек, что является основанием для приостановки подачи газа. Отключения проводятся в рамках рейда сотрудников газораспределительной организации и поставщика газа, с уведомлением полиции и государственной жилищной инспекции.

Федеральный закон от 06.04.2024 года № 77-ФЗ усилил ответственность за нарушение правил технического обслуживания и ремонта газового оборудования. В частности, взимаются штрафы за уклонение от заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО в размере от 5 до 10 тысяч рублей, производится приостановка оказания услуги газоснабжения.

Работы по отключению и повторному подключению газа оплачивает потребитель. Возобновление услуги газоснабжения производится только после устранения нарушения.

"Собственникам, допустившим нарушения, разъясняем требования законодательства и ответственность. Предлагаем на месте заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. К сожалению, в случае неоднократного отказа, вынуждены идти на крайние меры. Отключения уже провели в Ставропольском муниципальном районе и в Жигулевске. Профилактическую работу продолжаем", — рассказал главный специалист по внутридомовому газовому оборудованию "Газпром газораспределение Самара" Дмитрий Липатов.

Потребители газа на территории обслуживания "Газпром газораспределение Самара" могут заключить договор онлайн, оставить заявку для вызова мастера по будням с 8.00 до 17.00, узнать перечень работ и прейскурант в специальном разделе сайта.