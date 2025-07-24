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Газовая отрасль ТЭК

Начались отключения абонентов от газоснабжения за отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Газпром газораспределение Самара" напоминает — поставка природного газа в квартиры и частные дома осуществляется только при наличии договора на техническое обслуживание газового оборудования.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

250 потребителям газа в г. Жигулевск, не перезаключившим договоры на техническое обслуживание с компанией, дважды были направлены уведомления с требованиями законодательства. Для 120 собственников домовладений срок устранения нарушения истек, что является основанием для приостановки подачи газа. Отключения проводятся в рамках рейда сотрудников газораспределительной организации и поставщика газа, с уведомлением полиции и государственной жилищной инспекции.

Федеральный закон от 06.04.2024 года № 77-ФЗ усилил ответственность за нарушение правил технического обслуживания и ремонта газового оборудования. В частности, взимаются штрафы за уклонение от заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО в размере от 5 до 10 тысяч рублей, производится приостановка оказания услуги газоснабжения.

Работы по отключению и повторному подключению газа оплачивает потребитель. Возобновление услуги газоснабжения производится только после устранения нарушения.

"Собственникам, допустившим нарушения, разъясняем требования законодательства и ответственность. Предлагаем на месте заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. К сожалению, в случае неоднократного отказа, вынуждены идти на крайние меры. Отключения уже провели в Ставропольском муниципальном районе и в Жигулевске. Профилактическую работу продолжаем", — рассказал главный специалист по внутридомовому газовому оборудованию "Газпром газораспределение Самара" Дмитрий Липатов.

Потребители газа на территории обслуживания "Газпром газораспределение Самара" могут заключить договор онлайн, оставить заявку для вызова мастера по будням с 8.00 до 17.00, узнать перечень работ и прейскурант в специальном разделе сайта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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