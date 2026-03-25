В "Газпром трансгаз Самара" к паводку готовы

Ежегодно во всех филиалах ООО "Газпром трансгаз Самара" проходят проверки готовности к паводку.

В марте на предприятии состоялась комплексная противоаварийная тренировка по подготовке предприятия к работе в период весеннего паводка. Одновременно учения прошли во всех линейно-производственных управлениях предприятия.

Основные действия развернулись в Павловском управлении. По легенде учений было зафиксировано резкое снижение давления газа на участке магистрального газопровода. Аварийный участок был локализован, оперативная группа выехала на место. После получения точной информации о местоположении условной разгерметизации газопровода колонна техники и аварийная бригада прибыли на место и приступили к восстановительным работам. Поврежденный участок газопровода был отремонтирован и включен в работу. Режим работы газотранспортной системы восстановлен, объявлен отбой комплексной противоаварийной тренировки. Результаты учения получили высокую оценку.