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Губернатор Власть и политика

Изымаемые у СВГК сети планируют передать Газпрому

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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После расторжения муниципалитетами договоров аренды газовых сетей с СВГК их оператором могут стать структуры Газпрома. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Мы инициировали процесс возврата в государственную собственность тех активов, которые были переданы во временное пользование частным структурам. Когда этот процесс будет доведен до логического завершения, встанет вопрос, кто будет управлять. Создавать центры компетенций в чистом поле или обратиться к единственной государственной монополии в стране? Мы выберем второе", - сказал глава региона.

Он также отметил, что получил поддержку в проведении реформы газовой отрасли на уровне федерального правительства.

"Поддержку от правительства мы получили, на уровне вице-премьера, ведется внимательный анализ состояния отраслей - и газовой, и электрической - Самарской области. Представляются позиции разных ведомств и учреждений. С Алексеем Борисовичем (Миллером, главой ПАО "Газпром". - Прим. ред.) разговаривали по поводу стратегического партнерства. Поручения президента по социальной догазификации там, где Газпром работает, реализуются на 100%. Самарская область выделяется. Было принято много решений, которые привели к тому, что Газпром не является крупным бизнесом в Самарской области, а скорее малым. Другие (частные) компании занимаются и социальной догазификацией, и обслуживанием хозяйства, и строительством объектов, и управлением. И объективная оценка такова, что они делают это неэффективно", - отметил Вячеслав Федорищев.

Он также рассказал о том, что на встрече с Владимиром Аветисяном, который контролирует компании, управляющие газовой и энергетической инфраструктурой, обозначил тому новые принципы работы.

"Дали месяц на то, чтобы посмотреть, как все реализуется. Оказалось - никак. Поэтому было решено: раз у нас собственник и управляющий инфраструктурой не принимает решение в пользу жителей - найдем другого", - пояснил губернатор.

Напомним, в январе стало известно, что более чем 20 муниципалитетов и сельских поселений области официально уведомили СВГК о разрыве договоров аренды газовых сетей общей протяженностью более 612 километров с января 2025 года. При этом, согласно информации министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, во всех 37 муниципальных образованиях региона имеются газораспределительные сети, находящиеся в аренде/безвозмездном пользовании СВГК.

В правительстве Самарской области комментировали, что муниципалитетам было рекомендовано расторгнуть договоры аренды газовых сетей с СВГК из-за нарушений, допущенных компанией. Подчеркивалось, что при этом в договорах аренды были четко прописаны требования к газораспределительной организации: обязательства по подключению заявителей к муниципальным сетям газораспределения на территории муниципального образования в установленные сроки, обязанности по обеспечению полного технического обслуживания абонентов, подключенных к соответствующим газопроводам.

Ранее Вячеслав Федорищев заявлял, что инициирует возврат активов, в свое время переданных компаниям Владимира Аветисяна (СВГК и Самарагаз подконтрольны ему): "Мы инициируем полностью возврат активов, переданных всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и с его сыном, в части газового хозяйства полностью - на региональном, муниципальном уровне. Каждый муниципалитет, каждый регион передавал в свое время такого рода инфраструктуру, где-то за копейку, где-то за три, где-то по полной стоимости".

В конце декабря глава региона сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы о признаках наличия состава преступления в деятельности руководителей СВГК и Самарагаза. По его словам, они могли проявить халатность и оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Вячеслав Федорищев при этом сослался на многочисленные происшествия в сфере эксплуатации газового оборудования, произошедшие в регионе.

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