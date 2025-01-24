В правительстве Самарской области рассказали, что будет с газовыми сетями, изымаемыми у СВГК

На муниципальные газовые сети, которые планируется вернуть из аренды ООО "СВГК", будут найдены новые арендаторы. Это следует из ответа правительства Самарской области, поступившего на запрос Волга Ньюс.

"По мере возврата имущества из аренды, безвозмездного пользования в соответствии с действующим законодательством РФ будут проведены процедуры заключения новых договоров аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом", - говорится в ответе.

Кроме того, власти пояснили, что предупреждения получили и другие газораспределительные компании: "Всем газораспределительным организациям Самарской области муниципальными образованиями Самарской области направлены предупреждения о необходимости исполнения договорных обязательств в разумный срок в рамках заключения договора аренды (возможно расторжении договора)".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что более чем 20 муниципалитетов и сельских поселений области официально уведомили СВГК о разрыве договоров аренды газовых сетей общей протяженностью более 612 километров с января 2025 года.

При этом, согласно информации министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, во всех 37 муниципальных образованиях региона имеются газораспределительные сети, находящиеся в аренде/безвозмездном пользовании СВГК.

В компании отмечали - остается неясным, кем должно проводиться техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования потребителей в муниципалитетах, расторгающих договоры. По закону таким правом обладает только газораспределительная организация, обслуживающая сети, по которым транспортируется газ к домовладению.

В правительстве Самарской области тогда комментировали, что муниципалитетам было рекомендовано расторгнуть договоры аренды газовых сетей с СВГК из-за нарушений, допущенных компанией.

Подчеркивалось, что при этом в договорах аренды были четко прописаны требования к газораспределительной организации: обязательства по подключению заявителей к муниципальным сетям газораспределения на территории муниципального образования в установленные сроки, обязанности по обеспечению полного технического обслуживания абонентов, подключенных к соответствующим газопроводам.

"Расторжение договоров аренды инициировано в связи с ненадлежащим исполнением СВГК своих обязательств по социальной догазификации и техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Это юридические действия, основанные на положениях договоров аренды, и они не повлекут за собой никаких фактических последствий, препятствующих газоснабжению", - приводились в релизе слова губернатора Вячеслава Федорищева.

В ответе на запрос Волга Ньюс в облправительстве также указали, что СВГК ненадлежащим образом выполняла обязанности по содержанию объектов сетей газораспределения в надлежащем состоянии и использованию их по назначению.

Ранее Вячеслав Федорищев заявлял, что инициирует возврат активов, в свое время переданных компаниям Владимира Аветисяна (СВГК и Самарагаз подконтрольны ему): "Мы инициируем полностью возврат активов, переданных всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и с его сыном, в части газового хозяйства полностью - на региональном, муниципальном уровне. Каждый муниципалитет, каждый регион передавал в свое время такого рода инфраструктуру, где-то за копейку, где-то за три, где-то по полной стоимости".

В конце декабря глава региона сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы о признаках наличия состава преступления в деятельности руководителей СВГК и Самарагаза. По его словам, они могли проявить халатность и оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Вячеслав Федорищев при этом сослался на многочисленные происшествия в сфере эксплуатации газового оборудования, произошедшие в регионе.