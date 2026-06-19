В "Газпром трансгаз Самара" обследовали газопровод с помощью робота

ООО "Газпром трансгаз Самара" впервые провело внутритрубное обследование технологической перемычки между двумя магистральными газопроводами.

Предприятие эксплуатирует более 60 технологических перемычек. Они необходимы для создания альтернативных маршрутов движения газа во время выведения в ремонт участков трубопроводов.

Обычные перемычки внутритрубной диагностики не требуют: их протяженность 40-60 метров и для определения состояния достаточно наружного визуального контроля. Перемычка, на которой выполнили внутритрубную диагностику (ВТД), имеет протяженность 540 метров. Она находится близ компрессорной станции, и для того чтобы соединить два газопровода, вынуждена огибать несколько технологических объектов, образуя в одном месте такой угол поворота, который делает невозможным проведение ВТД привычными методами: с использованием временных камер либо протаскиванием. Потому газовики применили роботизированный комплекс.

Всего на 2026 год проведение ВТД с использованием роботизированного комплекса отечественного производства было запланировано на двух объектах. А впервые предприятие применило диагностического робота в 2022 году, когда выполняли комплекс работ, необходимый для обеспечения безопасности строительства дороги "Обход Тольятти".

Робот оценивает состояние тела трубы и стыков, проводя визуальный измерительный и ультразвуковой контроль. Преимущество роботизированного комплекса — в его повышенной проходимости на крутых поворотах, а также в возможности давать картинку в трех плоскостях.