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ТЭК Экономика и бизнес

В "Газпром трансгаз Самара" обследовали газопровод с помощью робота

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Газпром трансгаз Самара" впервые провело внутритрубное обследование технологической перемычки между двумя магистральными газопроводами.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

Предприятие эксплуатирует более 60 технологических перемычек. Они необходимы для создания альтернативных маршрутов движения газа во время выведения в ремонт участков трубопроводов.

Обычные перемычки внутритрубной диагностики не требуют: их протяженность 40-60 метров и для определения состояния достаточно наружного визуального контроля. Перемычка, на которой выполнили внутритрубную диагностику (ВТД), имеет протяженность 540 метров. Она находится близ компрессорной станции, и для того чтобы соединить два газопровода, вынуждена огибать несколько технологических объектов, образуя в одном месте такой угол поворота, который делает невозможным проведение ВТД привычными методами: с использованием временных камер либо протаскиванием. Потому газовики применили роботизированный комплекс.

Всего на 2026 год проведение ВТД с использованием роботизированного комплекса отечественного производства было запланировано на двух объектах. А впервые предприятие применило диагностического робота в 2022 году, когда выполняли комплекс работ, необходимый для обеспечения безопасности строительства дороги "Обход Тольятти".

Робот оценивает состояние тела трубы и стыков, проводя визуальный измерительный и ультразвуковой контроль. Преимущество роботизированного комплекса — в его повышенной проходимости на крутых поворотах, а также в возможности давать картинку в трех плоскостях.

Реклама. ООО "Газпром трансгаз Самара".

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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