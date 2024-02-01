В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

В Средневолжской газовой компании подтвердили рассылку жителям Самарской области квитанций на сумму 1 рубль — эта процедура необходима для экономии времени абонента при заключении договора на техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах.

Поводом для разъяснений послужили сообщения в социальных сетях от некоторых жителей многоквартирных домов, впервые получивших от СВГК "непонятную" квитанцию.

Пресс-служба компании сообщила, что с 1 января 2024 года оказывать услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВД (К)ГО) могут только газораспределительные организации (ГРО), к сетям которых непосредственно подключены жилые дома. К числу таких ГРО, в частности, относится СВГК.

Договоры на обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, заключенные не с газораспределительными организациями, с 1 января 2024 года не действуют. Отсутствие договора с ГРО на обслуживание внутридомового газового оборудования является основанием для приостановки подачи газа.

Чтобы избавить потребителей газа от затрат времени на визит в офис СВГК для заключения письменного договора на обслуживание оборудования, Средневолжская газовая компания разослала абонентам, подключенным к ее сетям, квитанцию-оферту на 1 рубль. Оплата такой квитанции потребителем будет означать согласие абонента на то, что договор обслуживания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования заключен. Это избавит от необходимости визита в офис СВГК и заключения бумажного договора. В последующие периоды стоимость услуг в квитанциях будет указана в соответствии с расценками на эти услуги, утвержденными СВГК на основании Методики Минстроя России исходя из месячной платы в размере 1/12 годовой стоимости услуг.