На заседании регионального штаба по газификации Самарской области обсудили планы работы газовых компаний и представителей власти

Региональный штаб по газификации под руководством первого заместителя Губернатора Самарской области — председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова прошел в расширенном формате. Компании ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" представлял генеральный директор Виктор Скуфинский, в режиме видеоконференцсвязи участие в заседании приняли заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз " Олег Ляпустин и начальник Производственного управления по строительству объектов газификации ООО "Газпром газификация" Кирилл Иванов.

На совещании подвели итоги Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области ПАО "Газпром" периода 2021–2025 гг., обсудили планы Программы на 2026–2030 гг. В частности, была отмечена высокая социальная значимость строительства в Сергиевском районе нового межпоселкового газопровода, газопровода-отвода и современной ГРС "Калиновка".

При обсуждении хода реализации догазификации газораспределительным организациям и представителям власти на местах было рекомендовано нарастить темпы подключений домовладений к газу, где уже создана техническая возможность.

Вопросы безопасности при эксплуатации газа в быту были рассмотрены отдельно со статистикой по каждому муниципальному образованию. К началу следующего отопительного сезона всех ответственных призвали принять исчерпывающие меры для 100% охвата жилого фонда работами по обязательному техническому обслуживанию газового оборудования.

Пристальное внимание уделили новому порядку установления стоимости услуг по договорам на ТО ВД(К)ГО. С 01.03.2026 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" и статьи 113 и 157.3 Жилищного кодекса Российской Федерации", которым в том числе введено государственное регулирование цен на услуги газораспределительной организации по техническому обслуживанию в пределах минимального перечня, установке и замене ВДГО и ВКГО. В целях реализации Федерального закона № 308-ФЗ с 01.03.2026 вступил в силу приказ ФАС России от 18.02.2026 № 98/26 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы…". Методические указания предусматривают расчет размера соответствующей платы на основании единых стандартизированных тарифных ставок, установленных исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен/тарифов.

"В этом году всем газораспределительным организациям страны предстоит провести заблаговременную работу по установлению платы на основании единых стандартизированных тарифных ставок на свои услуги в 2027 году по новой методике ФАС России. Наша газораспределительная организация в Самарской области уже приступила к подготовке необходимых документов для отправки в Комитет ценового регулирования Самарской области. Призываю коллег из других газораспределительных организаций Самарской области скоординировать свои действия друг с другом и региональным регулятором", — сообщил Олег Ляпустин.

Участники совещания также обсудили мероприятия по повышению платежной дисциплины как среди населения, так и предприятиями региона. По окончании отопительного периода к должникам всех категорий потребителей планируется применить комплекс контрольных и ограничительных мер, предусмотренных законодательством.