На форуме "Теплогенерация-2025" выработают новые решения для отрасли

Весной 2025 года в Самаре пройдет выставка — форум "Теплогенерация — 2025", одна из целей — помочь собственникам котельных Поволжского региона в решении проблем отрасли, затрагивающих крупные и малые объекты теплоснабжения.

Социальная составляющая

Организаторы форума: Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз" — организациями, специализирующимися на решении различных задач в сфере газо- и теплоснабжения, и эксплуатации котельных Самарской области.

В 2024 году ООО "ПромКомплектСервис" (ПКС) отметил десятилетие с даты основания. Из метрологической лаборатории ПКС стал компанией, работающей под лозунгом "Решаем любые задачи в газо- и теплоснабжении". "ПромКомплектСервис" — производственное предприятие, которое занимается шестью основными направлениями: проектированием; комплектацией, подбором и поставкой оборудования; строительством и реконструкцией инженерных систем; метрологической деятельностью; производством газового оборудования и консалтингом в газоснабжении. Такая структура позволяет заказчику с помощью компании решать любую задачу за счет комплексного подхода. ПКС работает с более 4000 предприятий и организаций страны, включая — предприятия сферы ЖКХ, газораспределительные организации, эксплуатирующие и сервисные компании, производственные предприятия, строительно-монтажные компании, судоходные компании и порты.

В 2024 году специалисты ООО "ПКС" разработали и согласовали более 400 комплектов проектной документации по газо- и теплоснабжению промышленных предприятий различной степени сложности. Речь шла как о небольших работах по замене узлов учета газа, так и о реконструкции, комплексных проектах по газификации вновь строящихся объектов. С помощью инженерного центра заменены 320 узлов учета газа, выполнены реконструкция и новое строительство систем газоснабжения и газопотребления на 29 промышленных объектах в России.

Предприятие также проводит работы на объектах, расположенных в небольших городах и сельских населенных пунктах. Часто собственники небольших котельных ограничены в возможностях, а ремонтные работы и обновление оборудования нужно проводить своевременно. Как правило, речь идет об объектах, несущих серьезную социальную нагрузку: передача тепла в школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и соцкультбыта в целом. Когда возникает сложная ситуация, то нельзя пускать ее на самотек, нужно срочно устранять. ПКС неоднократно подключалась к таким ситуациям, привлекая к решению конкретной проблемы и другие предприятия, занимающиеся различными направлениями в сферах газо- и теплоснабжения: от производства оборудования до монтажа и ремонта.

Так появилась идея о проведении конкурса "Надежное тепло", основной задачей которого является поддержка котельных малых городов и сельских поселений Самарской области. Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области" совместно с компаниями — спонсорами помогают собственникам именно таких объектов теплоснабжения в решении задач модернизации и обновления оборудования. Первый конкурс прошел в 2023-м, в 2024 году тоже победители уже получили свои призы. Планируется, что "Надежное тепло" будет и в 2025 году, сейчас на этот конкурс принимают заявки.

В ходе конкурса и совместной работы организаторов и спонсоров с владельцами небольших котельных выяснилось, что на новое оборудование не всегда хватает средств, найти поставщиков, ремонтные квалифицированные бригады не так легко, особенно если речь идет о селе. Назрел вопрос о создании диалоговой площадки для обсуждения этих и других актуальных вопросов.

От форума до комитета

В 2024 году при поддержке Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" и компании "Вымпелгаз" был проведен первый региональный форум "Теплогенерация", в котором было более 700 участников. Среди них — собственники котельных, представители органов региональной власти и управлений федеральных ведомств, партнерств и экспертных сообществ сфер: теплогенерации, газоснабжения и инженерных сетей, поставщики газа и тепловой энергии.

В "Теплогенерации-2024" приняли участие компании — поставщики современного котельного оборудования со всей России (9 регионов). Предприятия из ближнего и дальнего зарубежья проявили большой интерес к форуму. Представители проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения презентовали свои услуги и продукцию в ходе выставки. Сессии, семинары, "круглые столы" помогли участникам отрасли найти точки соприкосновения и обсудить актуальные вопросы: от тарифообразования до качества работ. По мнению участников, в ходе форума стало понятно, что эта площадка подходит не только для решения проблем малых котельных, но и для обсуждения ситуации в отрасли в целом и появления новых инициатив.

Как считают эксперты "Волга Ньюс", в условиях санкционного давления особо важным остается вопрос импортозамещения. В России уже немало компаний, которые производят продукцию и составляют альтернативу импорту. Их дальнейшее развитие позволит предприятиям не зависеть от зарубежных поставок, на которые нельзя рассчитывать в условиях санкций.

"Всего в Самарской области насчитывается более 15 тысяч котельных. Здесь речь идет как о малых, так и о крупных объектах теплоснабжения. Понятно, что у владельцев малых котельных свои проблемы, связанные конкретно с обеспечением теплом подключенных домов, учреждений, — рассказал руководитель ООО "ПромКомплектСервис" Вадим Орлов. — Промышленные предприятия, с одной стороны, волнуют те же вопросы, касающиеся ремонта, обновления оборудования, тарифообразования, подключения к сетям, но с другой стороны, у фабрик и заводов — более масштабные задачи, которые связаны с развитием экономики региона".

По мнению участников, одним из важных результатов форума стало активное сообщество, которое готово работать для развития отрасли и экономики в целом. Летом 2024 года Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области" поддержал инициативу ООО "ПКС" и ООО "Вымпелгаз" по созданию профильного комитета при Торгово-промышленной палате Самарской области. Структура приступила к работе.

Один из наиболее важных вопросов — создание базы добросовестных компаний, чтобы те же малые котельные, да и крупные заводы могли обращаться к проверенным добросовестным предпринимателям, которые выполняют свои обязательства. В этот перечень не должны попадать компании, которые поставляют бракованную продукцию, срывают сроки поставок, с них взыскивают по суду деньги.

Создание базы добросовестных компаний, как и другие актуальные вопросы, обсудят на выставке-форуме "Теплогенерация-2025", который пройдет в марте 2025 года на стадионе "Солидарность Самара Арена", Потенциальные участники, которые являются экспертами в своей отрасли, уже подготовили предложения по тематике. В мероприятии планируется участие представителей региональных органов власти и областных управлений федеральных ведомств; поставщиков и производителей оборудования; сервисных, ремонтных и других компаний.