Тольяттиазот провел установочные встречи со студентами вузов Самарской области

"Тольяттиазот" усилил интеграцию с ведущими вузами Самарской области, проведя серию установочных сессий в ключевых образовательных учреждениях региона. Сотрудники Центра подготовки и повышения квалификации кадров предприятия организовали выездные встречи со студентами Самарского государственного технического университета (СамГТУ) и Тольяттинского государственного университета (ТГУ).

Основная цель сессий — ранняя профориентация талантливой молодежи и презентация карьерных траекторий в "Тольяттиазоте". В рамках встреч будущие специалисты познакомились с производством и востребованными профессиями Компании с помощью интерактивных виртуальных экскурсий. Представители ТОАЗа подробно рассказали первокурсникам о корпоративных стипендиальных программах, развитом институте наставничества и насыщенной досуговой жизни.

Особое внимание было уделено развитию флагманских программ целевого обучения. В СамГТУ продолжается масштабирование комплексного проекта "PRO ТОАЗ", действующего с 2024 года для студентов профильной кафедры "Химическая технология". Он предлагает участникам расширенную систему материальной и социальной поддержки: ежемесячные именные стипендии, предоставление жилья, оплачиваемые стажировки, организацию практики и гарантированное рабочее место на предприятии после получения диплома.

В Тольяттинском государственном университете — опорном вузе города и стратегическом партнере Компании — сессии прошли на базе современной брендированной аудитории Института машиностроения, химии и энергетики, открытой "Тольяттиазотом". Студенты ТГУ также имеют возможность заключить договоры целевого обучения или соглашения о социальной поддержке, гарантирующие плавное погружение в профессию под кураторством ведущих специалистов ТОАЗа.

В настоящее время по целевому договору Компании в вузах Самарской области обучаются более 20 студентов.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Стипендиальные программы и целевые договоры "Тольяттиазота" полностью снимают классические тревоги студента и выпускника: мы берем на себя финансовую поддержку во время учебы, обеспечиваем сильными наставниками на практике и стажировках, а главное — гарантируем стабильную и высокооплачиваемую работу на передовом предприятии сразу после вуза. Мы видим, как стремительно растут требования к компетенциям на современном производстве, и готовы инвестировать в таланты опережающими темпами. Программы Компании разработаны таким образом, что максимально сокращают дистанцию между теорией и реальной практикой, чтобы химическая отрасль региона не испытывала дефицита в квалифицированных кадрах".