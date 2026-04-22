"Тольяттиазот" подвел итоги экологической деятельности за 2025 год

ТОЛЬЯТТИ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году затраты АО "Тольяттиазот" на экологию составили более 505 млн рублей. Экологическая деятельность предприятия была сфокусирована на модернизации и проведении капитальных ремонтов оборудования агрегатов по производству аммиака и карбамида, а также биологических очистных сооружений. Не менее значимой частью экопрограммы компании стал регулярный мониторинг в сфере охраны атмосферного воздуха, обращения со сточными водами и с отходами производства и потребления.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В отчетном периоде "Тольяттиазот" получил комплексное экологическое разрешение на объект "Площадка № 1 — Основная производственная площадка". Документ сроком действия семь лет подтверждает соответствие объекта экологическим стандартам и требованиям, а также применение на предприятии наилучших доступных технологий.

Биологические очистные сооружения, входящие в состав ТОАЗа, являются важной артерией для Тольятти: они очищают стоки предприятия и принимают сточные воды от Комсомольского района, включая микрорайон Поволжский. Лаборатория очистных сооружений в 2025 году расширила область аккредитации, подтвердив компетентность и высокий уровень качества своей работы. Это позволило выполнять самостоятельные исследования, в том числе по расширенным показателям, а также выдавать официальные заключения, касающиеся соблюдения требований законодательства и сохранения благоприятной экологической обстановки в регионе присутствия компании.

В течение года была проведена оценка биоразнообразия в районе воздействия ТОАЗа, по результатам которой разработана программа сохранения биоразнообразия сроком на 5 лет. Она предусматривает как регулярный мониторинг, так и комплекс мер, направленных на предотвращение и минимизацию воздействия на экосистемы, объекты флоры и фауны.

В рамках ежегодных проектов, которые поддерживает предприятие, были проведены акции по восполнению биоресурсов Волги и очистке водоохранных зон, а также мероприятия по повышению экологической грамотности населения, включая эковикторины для воспитанников детских садов и школьников. В 2025 году волонтеры ТОАЗа, члены их семей и учащиеся образовательных организаций Тольятти высадили в Ставропольском районе Самарской области более 9 тыс. хвойных деревьев и выпустили в Саратовское водохранилище около 12 500 мальков рыб ценных пород. Акции экологической направленности будут продолжены и в дальнейшем.

В 2025 году компания отмечена наградой региональной премии "Экоравновесие", организованной при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Самарской области. Предприятие наградили за приверженность принципам ответственного природопользования и развитие корпоративного волонтерства. ТОАЗ является постоянным номинантом премии и становится лауреатом третий раз подряд.

По итогам VIII этапа грантового конкурса "Химия добра" поддержку от ТОАЗа получила экологическая инициативатерриториального общественного самоуправления Тольятти "Чистота — залог здоровья", направленная на формирование культуры осознанного обращения с ресурсами.

Анатолий Шаблинский, генеральный директор АО "ТОАЗ":

"2025 год для "Тольяттиазота" стал важным этапом реализации долгосрочной экологической стратегии. В компании осознают ответственность в качестве одного из крупнейших промышленных узлов региона, поэтому инвестиции в природоохранные технологии — это не просто выполнение нормативов, а безусловный приоритет. Наша цель — создание прозрачного и безопасного производства. Мы продолжаем системно внедрять наилучшие доступные технологии, чтобы следовать принципам устойчивого развития и оставаться примером экологически ориентированного предприятия".

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

