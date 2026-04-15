ВТБ и Фонд защитников природы реализовали природоохранные проекты в 26 регионах России

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ совместно с Фондом защитников природы реализовали проекты по сохранению биоразнообразия в 26 регионах России. Об этом в рамках XVII Международного форума "Экология" рассказал Пётр Шпиленок, советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

"В прошлом году на форуме ВТБ и Фонд защитников природы заявили о создании системы поддержки особо охраняемых природных территорий. За год нам удалось запустить в работу проекты в 26 регионах России и выделить молодым экологам и юннатам гранты более чем на 14 млн рублей, но это лишь часть инициатив, направленных на спасение редких видов животных, борьбу с браконьерами и устранение экокатастроф. В 2026 году планируем расширять форматы помощи заповедным территориям", — прокомментировал Пётр Шпиленок, советник президента — председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.

"Партнерство с Фондом защитников природы позволило объединить ресурсы банка с экспертизой специалистов по охране природы. Россия обладает одним из крупнейших природных потенциалов в мире, при этом несколько лет назад крупнейшие международные экологические организации прекратили свою деятельность в стране. Благодаря работе с Фондом защитников природы нам удалось масштабировать программы поддержки биоразнообразия и повысить их эффективность", — добавила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Для сохранения биоразнообразия и восстановления популяции особо редких животных были реализованы три проекта:

  • "Спасаем самых маленьких: крапчатый суслик" помог перевезти 100 сусликов из Липецкой в Брянскую область, где для них была создана резервная колония. Животные успешно адаптировались к новому месту и благополучно вышли из зимнего сна весной 2026 года.
  • На первом этапе проекта "Спасаем самых маленьких: русская выхухоль" были проведены учеты популяции зверьков в Брянской области. Специалистами обследован 61 водоём, пройдено 36 км береговой линии и подтверждено обитание около 80 выхухолей — единственной достоверно известной крупной популяции в бассейне Днепра.
  • Проект "Душа великой степи" направлен на реинтродукцию когда-то исчезнувшей из дикой природы лошади Пржевальского. В заповеднике "Хакасский" создан второй центр в России, где ведется работа по созданию полувольной популяции этой лошади. Фонд помогает развивать просветительское направление — создает экспозицию визит-центра, посвященного лошади Пржевальского. 

Для противодействия браконьерству была создана оперативная группа инспекторов в Ленинградской, Мурманской и Архангельской областях. Фонд закупил оборудование и снаряжение для инспекторов, провел обучающие мероприятия, создал методические материалы для сотрудников госинспекции. За год совершено 7 рейдов на особо охраняемых природных территориях, выявлено 30 нарушений, в том числе незаконная ловля рыбы.

В ликвидации последствий аварии в Чёрном море помощь осуществлялась по трём направлениям: спасение птиц, спасение морских млекопитающих (дельфинов, в том числе краснокнижных) и помощь волонтёрам, которые очищали побережье от мазута. Для более чем 10 000 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов, волонтерами и ветврачами был построен реабилитационный центр. Также для спасения птиц было передано оборудование и материалы, организована закупка расходников. Фондом была организована помощь Центру спасения дельфинов "Дельфа" в строительстве экстренного госпиталя для дельфинов анапской части черноморского побережья. Построен бассейн для дельфинов и подведены коммуникации.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

