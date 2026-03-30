Нефтяных пятен и гибели рыбы не обнаружено на Волге под Самарой

Специалисты Росрыболовства, Росприроднадзора и минприроды Самарской области провели обследование акватории Саратовского водохранилища в районе оз. Тушинский — затон Грязи.
По сообщениям жителей, здесь был замечен замор рыбы и нефтяные пятна.
В результате обследования следов загрязнения нефтью акватории, льда и подледного пространства, а также фактов гибели рыбы не зафиксировано.
Напомним, в начале марта инспекторы Росрыболовства уже выезжали на это место, но наличие нефти в затоне Грязи не подтвердилось.
