Нефтяных пятен и гибели рыбы не обнаружено на Волге под Самарой

Специалисты Росрыболовства, Росприроднадзора и минприроды Самарской области провели обследование акватории Саратовского водохранилища в районе оз. Тушинский — затон Грязи.

По сообщениям жителей, здесь был замечен замор рыбы и нефтяные пятна.

В результате обследования следов загрязнения нефтью акватории, льда и подледного пространства, а также фактов гибели рыбы не зафиксировано.

Напомним, в начале марта инспекторы Росрыболовства уже выезжали на это место, но наличие нефти в затоне Грязи не подтвердилось.