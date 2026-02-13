За два месяца самарцы сдали на переработку 16 тонн одежды и прочего текстиля. Такой объем собрали с 50 зеленых боксов, которые установлены на контейнерных площадках города.
Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.
Вчерашний свитер, потертые джинсы, "уставшие" скатерти уже на пути в Иванововский экокластер, чтобы превратиться в новые перчатки, брезенты, пряжу или наполнитель для мебели.
Адреса контейнерных площадок с зелеными боксами можно найти здесь.
