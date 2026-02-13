В Самарской области погиб мужчина на пожаре в Исаклинском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 13 февраля, в Исаклинском районе Самарской области произошел пожар с трагическими последствиями. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"