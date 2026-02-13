В Самарской области погиб мужчина на пожаре в Исаклинском районе

В пятницу, 13 февраля, в Исаклинском районе Самарской области произошел пожар с трагическими последствиями. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 13:55 загорелся дом на ул. Центральной в деревне Старый Шунгут. Огонь распространился на 70 кв. м. В результате погиб мужчина, его личность устанавливают.
На месте происшествия работают пожарные расчеты ПСЧ № 118 противопожарной службы Самарской области и добровольная пожарная команда сельского поселения Новое Якушкино.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !