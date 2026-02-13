Юных жителей пяти регионов приглашают участвовать в конкурсе "Полевая почта"

Дом дружбы народов Самарской области объявил о старте Межрегионального детского патриотического конкурса "Полевая почта". Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и Году единства народов России.

К участию приглашают школьников и воспитанников творческих студий от семи до 18 лет из Самарской области, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Юным талантам предлагают представить авторские рисунки в двух номинациях. Первая — "СВО. Тыл. Волонтеры" — посвящена современным героям: здесь можно изобразить военнослужащих, участвующих в спецоперации, сцены единства народов в борьбе с врагом, а также работу волонтеров, чья деятельность служит примером духовно-нравственной высоты и взаимопомощи.

Вторая номинация — "Литературные герои военных произведений" — обращена к образам защитников отечества разных эпох, знакомым по книгам. Участникам предлагают через рисунок отразить патриотизм, мужество, подвиг и нравственный выбор персонажей.

Прием заявок и работ продлится до 2 марта 2026 года. Для участия необходимо заполнить электронную форму по ссылке. С полными правилами и требованиями можно ознакомиться в официальном положении о конкурсе на сайте Дома дружбы народов.

Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток. Эти открытки будут предлагать для заполнения посетителям национальных и межнациональных мероприятий в Самарской области на специальных площадках "Письмо солдату". В дальнейшем трогательные послания и художественные работы, созданные детьми, отправятся к участникам специальной военной операции.