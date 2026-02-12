На участке Кинель — Безенчук Куйбышевской железной дороги проводится ремонт пути

В связи с повышенной эксплуатационной нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру сегодня стартовал ремонт пути на Южном обходе Самары (участок Кинель — Безенчук Куйбышевской железной дороги).

В течение суток планируются работы по оздоровлению железнодорожного полотна и укладка новых стрелочных переводов. Все работы будут вестись по технологии "закрытого перегона", что позволит выполнить весь объем ремонта в сжатые сроки. На движение пассажирских поездов ремонтные работы не повлияют.