На конкурс "Русский космос" принимаются заявки со всей страны

Во втором Всероссийском медиаконкурсе "Русский космос", который проводит филиал главного медиахолдинга страны - ГТРК "Самара", участвуют представители медиасообщества со всей Российской Федерации. К участию приглашаются журналисты, авторские и продюсерские команды, телерадиокомпании, интернет-издания и медиапроекты из регионов страны.

Конкурс проходит с января по май 2026 года и приурочен к 65-летию первого полёта человека в космос. Проект направлен на популяризацию истории и современных достижений отечественной космонавтики, сохранение преемственности поколений и укрепление профессиональных связей между регионами.

Участники могут представить свои работы в нескольких номинациях, включая репортажи, интервью, программы и циклы, документальные фильмы и специальные проекты в теле-, радио- и цифровых форматах. Такой подход позволяет объединить классические и современные медиаформаты, а также расширить географию и аудиторию конкурса.

Организаторы подчеркивают, что "Русский космос" становится площадкой для диалога между регионами, где каждый субъект страны может представить собственный вклад в развитие космической отрасли и сохранить уникальные истории, связанные с освоением космоса.

Заявки на участие уже принимаются. Подробная информация о конкурсе, условиях и порядке подачи материалов размещена на официальном сайте ГТРК "Самара".

Учредители конкурса - ВГТРК, госкорпорация "Роскосмос" при поддержке правительства Самарской области и администрации г.о. Самара.

Елена Крылова, директор ГТРК "Самара":

"Проект "Русский космос", приуроченный к предстоящему 65-летию первого полёта человека в космос, направлен на стимулирование средств массовой информации и медиаплатформ к созданию современных материалов в теле-, радио- и цифровых форматах, содействие патриотическому воспитанию молодежи, сохранение преемственности поколений и формирование устойчивого интереса к профессиям космической и высокотехнологичной сфер".