16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области благодаря господдержке на базе НИИ "Жигулевские сады" будет создана микроклональная лаборатория Участник проекта "Производительность труда" из Самарской области представил продукцию на выставке AIRVent-2026 Самарский предприниматель получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы Самарская область представляет промышленный и инновационный потенциал на выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия" В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ

Экономика и бизнес

В Авито Авто рассказали о возможностях эффективного консалтинга для оптимизации бизнеса

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Современный авторынок требует не только масштаба, но и точности при работе с клиентами: высокий трафик перестал быть преимуществом, если он не конвертируется в реальные сделки. Особенно остро это ощущается при оптимизации расходов и бизнес-процессов.

На примере ГК "Фаворит Моторс", столкнувшейся с подобным вызовом, специалисты Авито Авто рассказали об эффективном пути операционного совершенствования. В результате проведенного консалтинга в "пилотном" филиале удалось повысить качество разговоров менеджеров и, как следствие, конверсию звонков в визиты.

Проблема и цели

Несмотря на большой объем трафика, качество ответов на звонки, по признанию дилера, оставляло желать лучшего. В рамках задачи по повышению эффективности менеджеров холдинг отметил несколько основных зон роста:

  • 40% входящих звонков оставались без ответа при средних показателях по стране в 10–12%;
  • конверсия из звонка в визит не превышала 33,8%;
  • стоимость лида и выдачи продолжали расти.

Перед командой встала задача: оптимизировать работу с трафиком без увеличения затрат, поменять стратегию работы с клиентами на верхних этапах воронки и внедрить измененную управленческих модель, которая сначала будет протестирована в одном дилерском центре, а затем станет применяться по всей сети.

Что сделано

Изучив кейс "Фаворит Моторс", команда "Авито Авто" начала с диагностики регулярного менеджмента. Выяснилось, что даже базовые точки контроля сотрудников — от утренних планерок до подведения итогов дня — либо отсутствовали, либо проводились формально.

На первых этапах в компании была внедрена система регулярного менеджмента: короткие ежедневные совещания, индивидуальные встречи с продавцами, журнал их планирования и работа с горящими лидами через CRM.

Особое внимание уделили обработке звонков: была использована схема "колокол", позволяющая равномерно распределять звонки и минимизировать их пропуски. В ее основе лежит каскадная система. Так, сначала звонок клиента приходит менеджеру. Если он не берет трубку в течение 20 секунд, то вызов переключается на руководителя отдела продаж. Если и он не отвечает, звонок переходит на руководителя дилерского центра и так далее по иерархии.

Помимо этого, салону были даны рекомендации по оптимизации операционных процессов: увеличению численности менеджеров под объем трафика, а также изменению рассадки сотрудников в шоу-руме.

Результаты

Изначально все изменения тестировались в одном филиале дилера, а затем принималось решение о масштабировании. В первые недели работы удалось повысить качество взаимодействия с клиентами на каждом этапе:

  • конверсия из звонка в визит выросла на 7,4 п. п. — до 41,2%;
  • доля клиентов, отказавшихся от встречи, сократилась в 1,5 раза — до 8%;
  • средняя стоимость выдачи снизилась на 24%.

Важно, что улучшения были достигнуты не за счет расширения штата или рекламных вложений, а благодаря перестройке ежедневных операционных процессов.

"Раньше мы думали, что трафик — это наш главный ресурс. Но оказалось, что мы упускали и недооценивали важность многих ежедневных процессов, которые сказывались на эффективности работы с трафиком. С партнерами из "Авито Консалтинга" мы заново научились работать с человеком на другом конце провода. Результаты показали эффективность принятых решений, поэтому мы масштабируем новую успешную практику работы", — отметил директор по маркетингу ГК "Фаворит Моторс" Андрей Картошкин.

"В условиях ограниченного штата и высокой нагрузки на сотрудников самый быстрый путь к росту — не в увеличении трафика, а в снижении потерь. Когда пропускается 40% звонков, даже самый дорогой лид становится пустой тратой денег. Наша задача — помочь дилеру вернуть контроль над каждым этапом клиентского пути. В случае с "Фаворит Моторс" это удалось за счет системной работы с операционными механизмами. Такой подход не требует крупных инвестиций, только иного уровня дисциплины и организационных действий. И именно это сегодня становится конкурентным преимуществом", — сообщил руководитель бизнес-направления "Дилеры" в "Авито Авто" Кирилл Поляков.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1