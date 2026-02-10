16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" приглашает на вебинар по промышленной безопасности

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Чем сложнее производство, тем больше рисков промышленной безопасности. Ежегодно на производственных объектах происходят тысячи несчастных случаев. По данным Росстата, в 2024 году с такими инцидентами столкнулись более 10,5 тыс. российских предприятий (6,6% от общего числа). Наиболее уязвимыми отраслями остаются добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство. Помимо вреда здоровью сотрудников, эти случаи влекут за собой серьезный экономический ущерб: убытки от простоев, судебных разбирательств и снижения производительности. Кроме того, инциденты подрывают доверие инвесторов и портят репутацию компаний. Может ли внедрение цифровых технологий повлиять на ситуацию?

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Цифровизация охраны труда — это не просто автоматизация процессов, а кардинальное изменение культуры безопасности на предприятиях. Внедрение технологичных решений позволяет создать единую умную экосистему производства, улучшать условия труда на основе аналитики и формировать нулевую терпимость к несчастным случаям как новый стандарт отрасли.

"Ростелеком" приглашает журналистов и аналитиков на образовательный вебинар "Цифровые технологии для промышленной безопасности", который пройдет в рамках конкурса "Вместе в цифровое будущее". Разобраться в современных подходах к безопасности на производстве поможет эксперт проектного офиса, директор направления "Промышленная безопасность" Максим Кретинин.

На вебинаре он расскажет:

  • как промышленная безопасность влияет на ключевые показатели эффективности предприятия;
  • почему промбез — это не только охрана труда;
  • какие задачи безопасности можно решать с помощью технологий дополненной реальности и геопозиционирования;
  • какие цифровые решения помогают российским предприятиям безопасно внедрять инновации и совершенствовать производство.

Дата проведения вебинара: 12 февраля 2026 года.

Начало вебинара в 10:00 (время московское). Регистрация здесь: Контур.Толк.

Регистрируйтесь на мероприятие.

Участвуйте или проводите собственные вебинары и трансляции с любого устройства.

