"Ростелеком" приглашает на вебинар по промышленной безопасности

Чем сложнее производство, тем больше рисков промышленной безопасности. Ежегодно на производственных объектах происходят тысячи несчастных случаев. По данным Росстата, в 2024 году с такими инцидентами столкнулись более 10,5 тыс. российских предприятий (6,6% от общего числа). Наиболее уязвимыми отраслями остаются добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство. Помимо вреда здоровью сотрудников, эти случаи влекут за собой серьезный экономический ущерб: убытки от простоев, судебных разбирательств и снижения производительности. Кроме того, инциденты подрывают доверие инвесторов и портят репутацию компаний. Может ли внедрение цифровых технологий повлиять на ситуацию?

Цифровизация охраны труда — это не просто автоматизация процессов, а кардинальное изменение культуры безопасности на предприятиях. Внедрение технологичных решений позволяет создать единую умную экосистему производства, улучшать условия труда на основе аналитики и формировать нулевую терпимость к несчастным случаям как новый стандарт отрасли.

"Ростелеком" приглашает журналистов и аналитиков на образовательный вебинар "Цифровые технологии для промышленной безопасности", который пройдет в рамках конкурса "Вместе в цифровое будущее". Разобраться в современных подходах к безопасности на производстве поможет эксперт проектного офиса, директор направления "Промышленная безопасность" Максим Кретинин.

На вебинаре он расскажет:

как промышленная безопасность влияет на ключевые показатели эффективности предприятия;

почему промбез — это не только охрана труда;

какие задачи безопасности можно решать с помощью технологий дополненной реальности и геопозиционирования;

какие цифровые решения помогают российским предприятиям безопасно внедрять инновации и совершенствовать производство.

Дата проведения вебинара: 12 февраля 2026 года.

Начало вебинара в 10:00 (время московское). Регистрация здесь: Контур.Толк.

