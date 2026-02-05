16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Экстремалы оценят новые LTE-скорости от Т2 в самарском горнолыжном комплексе "СОК"

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, запустил в эксплуатацию новую базовую станцию на территории горнолыжного комплекса "СОК" в Самаре. Компания отмечает рост потребления трафика до 25% в популярных туристических локациях и развивает сеть, чтобы сохранить для клиентов высокую скорость мобильного интернета и стабильную голосовую связь. Это позволит абонентам с комфортом пользоваться онлайн-сервисами на отдыхе и оставаться на связи с близкими.

По данным аналитиков Т2, объемы потребления данных за прошедший год в Самарской области увеличились в среднем на 6%, голосовой трафик вырос на 11%. Положительную динамику специалисты отмечают и в местах зимнего досуга самарцев, таких как катки и горнолыжные курорты — там рост достигает 25% в сравнении с показателями годом ранее.

Чтобы связь оставалась стабильной даже в часы пиковых нагрузок, Т2 планомерно расширяет покрытие в регионе, обеспечивая уверенный прием в наиболее трафиковых локациях. Так, этой зимой оператор запустил новое оборудование в горнолыжном комплексе "СОК". Базовая станция Т2 расположена на территории объекта, вблизи трасс и подъемников. Качественное покрытие Т2 позволит любителям активного отдыха оставаться на связи с близкими, оплачивать услуги проката безналичным способом и при необходимости пополнять ски-пассы через личный кабинет на сайте.

Горнолыжный комплекс "СОК" считается одним из крупнейших в Поволжье и состоит из 10 трасс разного уровня сложности. Их суммарная протяженность достигает 6,4 км. На территории работают пункты проката инвентаря и кафе, а для тех, кто хочет провести на склоне все выходные, поблизости открыты несколько гостиниц.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Туризм и зимний отдых наших абонентов отражаются на карте аналитиков ростом трафика, поэтому Т2 своевременно строит новые объекты там, где важно сохранить качество соединения и его скорость. На горнолыжных курортах наличие стабильной сети означает не только комфортный досуг, но и безопасность, а для иногородних гостей — еще и важный фактор навигации. Мы продолжим мониторинг сети в Самарской области, чтобы своевременно принимать решения о развитии и модернизации инфраструктуры там, где клиентам Т2 это особенно важно".

