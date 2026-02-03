16+
Сто историй о цифровом будущем

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Свыше ста работ поступило от журналистов и блогеров из регионов Поволжья на конкурс "Вместе в цифровое будущее", который "Ростелеком" ежегодно проводит для представителей медиасферы.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Автором сотого материала стала корреспондент информационного агентства "Пенза-Пресс" Инна Мотина. Еe статья "Чистота и порядок: мобильный комплекс от "Ростелекома" помогает благоустраивать города" написана по итогам пресс-тура в Уфу, организованный провайдером для журналистов из регионов ПФО. В публикации автор подробно рассказывает, как цифровые решения помогают властям столицы Башкирии поддерживать порядок в городе и на дорогах. В центре внимания материала — мобильный комплекс, разработанный "Ростелекомом", который движется по заданному маршруту, фиксирует дефекты дорожного покрытия, состояние колодцев, бордюров и дорожных знаков, а затем передает данные в центр принятия решений.

Инна Мотина, корреспондент информационного агентства "Пенза-Пресс":

"Участие в пресс-туре позволило увидеть, какое огромное значение имеют современные технологии в городском благоустройстве. Опыт Башкирии показывает, что для выявления дефектов на дорогах, достаточно одного автомобиля, оборудованного различными системами. А эффективность таких инновационных решений напрямую зависит от готовности региональных властей их внедрять и масштабировать".

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Конкурс "Вместе в цифровое будущее" играет значимую роль в распространении лучших региональных практик. Когда журналисты из разных субъектов страны рассказывают об интересных проектах, этот опыт становится доступным всей профессиональной среде. В результате передовые наработки одних регионов перенимают другие, что способствует ускорению внедрения технологий и формированию единого цифрового пространства страны".

На конкурс принимаются материалы о технологических трендах, применении инновационных технологий и цифровых сервисов в различных сферах. Заявленные работы должны быть опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также выйти в эфир не ранее 1 марта 2025 года и не позднее 28 февраля 2026 года.

Участники могут подать заявки в основные номинации: "Печатная пресса", "Радио и подкасты в СМИ", "Телевидение и видеоконтент в СМИ", "Интернет-СМИ" и "Социальные медиа", а также в специальные: "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" от Минцифры России; "Фундамент цифровизации" от "Базиса"; "Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга" от В2С "Ростелекома"; "Цифровизация отраслей" от В2В "Ростелекома"; "Киберриски в детской среде" от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, "Базис" — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно проводится на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа конкурса "Ростелеком" подведет в мае, а федерального — в июне — июле. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, — в августе отправятся в пресс-тур в Арктику.

