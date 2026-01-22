В Самарской области в 2025 году чаще всего покупали смартфоны Xiaomi и Huawei

Цифровая экосистема МТС проанализировала российский рынок смартфонов по итогам 2025 года. По результатам года в Самарской области лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках заняли бренды Xiaomi и Huawei — на них пришлось 19% и 17% соответственно от общего объёма продаж. Samsung с 16% доли рынка замыкает тройку лидеров.

В то же время почти половина общей выручки на рынке в регионе формируется за счёт смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 43% продаж в денежном выражении. Модельный ряд Apple 13, 15 и 16 серии собрал в регионе весь ТОП-5 в денежном отношении, но при этом чаще всего жители Самарской области покупали смартфоны более бюджетного сегмента — лидирует Huawei Nova Y72S на 128Gb, а также Xiaomi Redmi A5 на 64.

Всего по итогам года в России было продано 23,6 млн смартфонов на сумму 574 млрд рублей. Средняя стоимость смартфона по итогам года составила 24,3 тыс. рублей. По итогам года бренд Xiaomi сохранил в России лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым на российском рынке. Смартфоны брендов Tecno и Realme продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счёт агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда.

Впервые в число самых продаваемых моделей на российском рынке вошёл смартфон бренда Realme, что свидетельствует о росте конкуренции в массовом сегменте. Самым востребованным смартфоном в России по итогам 2025 года стал Realme Note 60X, на который пришлось 2,4% всех продаж в штуках. Далее следуют Xiaomi 14C (2,2%) и Xiaomi A3X (1,8%).

Одним из заметных изменений 2025 года стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тысяч рублей показал самую высокую динамику среди всех категорий. Каждый пятый проданный в России смартфон относится к среднему сегменту.