Интерес к эзотерике падает с каждым месяцем - исследование Т2

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов на эзотерических сайтах - спрос на услуги и практики упал за 2025 год на 21%, в 2026 году тенденция сохраняется. При этом мужчины теряют интерес стремительнее женщин - снижение на 26% и на 23%, соответственно. Наибольший спад зафиксирован в марте 2025 по отношению к февралю.
Интерес к оккультизму стремительно падает - аналитики big data T2 проанализировали активность на 40 сайтах, связанных с эзотерикой. Наибольшее количество посетителей зафиксировано в начале года, затем спрос начинает снижаться с каждым месяцем - в среднем на 2%, резкий спад наблюдался в марте - на 16% по сравнению с февралем 2025 года. На конец года показатель активности снизился на 21%. При этом в 2026 году ослабление интереса продолжается - в январе 2026 количество посетителей эзотерических сайтов на 31% меньше, чем в январе 2025-го, при сравнении февраля прошлого года и февраля 2026-го показатель уменьшился уже на 38%.
Ядро аудитории по-прежнему составляют люди 35-44 лет, однако за год активность посетителей среднего возраста снизилась на 35%. Наибольшее снижение выявлено среди категории пользователей 25-34 лет - на 43%. Затем следуют молодые люди 18-24 лет - спад на 36%, среди возрастного диапазона 45-54 лет - на 27%. У людей старше 55 интерес падает не так быстро - на 21% с начала года. Единственной категорией, которая показала небольшое увеличение спроса, оказалась молодежь до 18 лет - количество заинтересованных в 2025 году выросло на 5%.
С точки зрения пола резкое снижение активности демонстрируют мужчины - в среднем на 10% ежемесячно, в то время как у женщин показатель находится на уровне 9%. За год интерес у мужчин уменьшился на 26%, у женщин - на 23%.
